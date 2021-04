Sociálně vyloučená Bedřiška se promění v moderní čtvrť. Ostrava chce pozvednout i další vyloučené lokality

Budoucnost ostravské čtvrti Bedřiška (FOTO: https://fajnova.cz/)

Více jak 150 nových bytů vznikne v ostravské čtvrti Bedřiška. Rozhodli o tom na svém zasedání radní severomoravské Ostravy. Podle ředitele neziskové organizace Vzájemné soužití Kumara Viswanathana současní obyvatelé Bedřišky o bydlení nepřijdou. Přestavby se též dočká i část slezkoostravských Kunčiček, kde soukromá firma opravila již 130 bytů.

V dřevěných domcích, které byly po druhé světové válce určeny k dočasnému ubytování horníků, stále bydlí lidé.

„Dnes je tam zhruba kolem čtyřiceti finských dřevěných domků a většina z nich patří městu,“ řekl pro Českou televizi náměstek primátora Ostravy pro sociální oblast Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

Projekt nových bytů v Bedřišce bude stát kolem půl miliardy korun, většinu těchto financí poskytnou soukromí developeři. Samotná přestavba ale podle metodiků není řešením.

„Je potřeba, aby se zapojil odbor bytový, sociální, školský, majetkový a je potřeba, aby se propojili i s potřebami občanů,“ řekla metodička z Agentury pro sociální začleňování Martina Dušková.

S tím částečně souhlasí ředitel neziskové organizace Vzájemné soužití Kumar Viswanathan, přesto nemá obavy, že sociálně slabí obyvatelé Bedřišky mohli přijít o bydlení.

"Naše organizace se na novou podobu Bedřišky těší, bude tady pestřejší skladba obyvatel a lokalita nebude sociálně vyloučená. Už v září 2019 zastupitelstvo ostravského magistrátu rozhodlo, že sociálně potřební lidé v Bedrišce zůstanou," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Viswanathan.

"Aktuální představa je taková, že vznikne sociální bytové družstvo, kde si budou tito obyvatelé moci spravovat bytový fond sami. Magistrát je této naší představě nakloněn. Pochopitelně je potřeba vše dotáhnout do konce i po právní stránce, protože se blíží volby, které můžou politiku Magistrátu města Ostrava změnit," dodal ředitel Vzájemného soužití.

Podle údajů agentury je v Ostravě zhruba třináct vyloučených lokalit, z nichž šest se nachází ve Slezské Ostravě. Jedna z nich pak v Kunčičkách. Tam staré budovy přestavuje největší pronajímatel bytů v Česku, společnost Heimstaden.

„V Kunčičkách byla oblast poměrně zanedbaná, ale krásné domy, je tam hodně zeleně. Domy celkově revitalizujeme, nejenom byty vevnitř, ale celý dům i zvenku. To bydlení je krásné v tom, že to má zároveň velkou zahradu, má to parkování,“ pro Českou televizi řekl generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj.

Celková investice do domů a nejbližšího okolí dosáhne až 370 milionů korun a Kunčičky nabídnou během tří až čtyř let 300 zrekonstruovaných bytů. Letos to budou tři domy s 26 byty. Letos tam budou v lokalitě dokončeny tři domy s 26 byty.

Zda v Kunčičkách zůstanou i sociálně slabí občané, je zatím nejasné, i když mnohé naznačují slova starosty Slezské Ostravy Richarda Vereše.

„Se současnou podobou domů jsme velmi spokojeni, jsme rádi, že lokalita už není vyloženě sociálně vyloučenou. Samotné přestavby sociálně vyloučených lokalit, kdy se promění zcela jejich rezidenti, samozřejmě neřeší problém sociálního vyloučení jako takového. Otázka sociálního vyloučení na území města zcela jistě nadále zůstane,“ na závěr dodal starosta.