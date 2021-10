Soud bude znovu projednávat brutální útok na romské děti v Lipníku nad Bečvou

Ilustrační FOTO: SalFalko, Flickr.com

Olomoucký krajský soud znovu otevře příští týden případ údajného napadení skupiny romských dětí v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Přerovský soud ve sledované kauze z předloňského roku potrestal za hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, výtržnictví a ublížení na zdraví manžele Stanislava a Petru Pumprlovi podmíněným trestem. Manželé podle obžaloby slovně a fyzicky napadli sedm dětí, některé z nich musely být poté ošetřeny v nemocnici. Proti rozsudku se oba odvolali, vinu popírají.

Okresní soud v Přerově případ uzavřel rozsudkem loni v prosinci, krajský soud jej nařídil na úterý příští týden, potvrdil dnes ČTK předseda olomoucké krajské pobočky soudu Michal Jelínek.

Případ se stal v dubnu 2019. Podle obžaloby pár skupinu dětí nejprve rasisticky urážel, poté následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci pěstmi srazili děti na zem a kopali do nich. Podle původních lékařských zpráv utrpěly děti podvrtnutí krční páteře i povrchová poranění, lehký otřes mozku a zhmožděniny. Zmocněnci napadených mluvili o brutálním útoku.

Muže soud potrestal 14 měsíci s podmíněným odkladem na tři roky, žena dostala mírnější, dvanáctiměsíční, trest se zkušební dobou na dva roky. Původně jim hrozilo až pět let vězení. Manželé vinu popírali. Uvedli, že do kontaktu s dětmi se dostali při řešení problému, nikomu ale prý neublížili. Odvolání podali do výroku o vině i trestu.

Případ policisté původně vyšetřovali jako přestupek proti občanskému soužití, později jej překvalifikovali na trestný čin pokus ublížení na zdraví a výtržnictví. Nakonec policie dvojici začala stíhat i kvůli rasovým pohnutkám. Incident vyvolal ve městě napětí, policie kvůli zklidnění situace spolupracovala s radnicí, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality.