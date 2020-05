Soud chtěl opět řešit nenávistné komentáře pod fotkou prvňáčků, ale nepřišly svědkyně

Fotografie, která vyvolal vlnu rasismus. Obličeje a jména žáků první třídy ZŠ Plynárenská v Teplicích byla pro potřeby článku pro jejich ochranu zakryta.

Ve čtvrtek 14. května se měl okresní soud v Teplicích znovu zabývat nenávistnými komentáři pod fotografií prvňáků ze základní školy v Plynárenské ulici v Teplicích. Podle Mosteckého deníku však k soudu nepřišly předvolané svědkyně, a tak bylo projednání odročeno na 8. června. Nové projednání dané kauzy nařídil v říjnu 2019 krajský soud v Ústí nad Labem poté, co zrušil vloni zprošťující verdikt pro jednoho z obžalovaných.

Teplický soud v dubnu 2019 muže, který ve svém komentáři psal o plynových komorách, zprostil obžaloby s tím, že nelze bez důvodných pochybností dojít k závěru, že by příspěvky prostřednictvím daného účtu zveřejňoval právě on, aniž by ho vyslechl. Údajný autor textu totiž odmítl u soudu vypovídat.

Podle krajského soudu však mohl prvoinstanční soud v Teplicích udělat v rámci dokazování daleko víc pro odstranění těchto pochybností. "Ohledně skutkových zjištění soudu prvního stupně dospěl odvolací soud k závěru, že tato jsou neúplná, neboť k objasnění věci je třeba provést další dokazování. Jeho provedení před krajským soudem by znamenalo nahrazovat činnost soudu prvního stupně," uvedl v říjnu 2019 krajský soud.

Samotného Vítězslava Kroupu, údajného autora komentářů, chtěl soud vyslechnout v březnu 2020, ale Kroupa opět odmítl vypovídat. "Nebudu vypovídat," uvedl Kroupa.

Soud následně vyslechl svědka ze Slovenska, kterého měl Kroupa mezi přáteli na svém Facebooku a další "facebookovou přítelkyni". Svědci vypověděli, že si téměř na nic nepamatují, protože mají velké množství přátel na Facebooku.

Soudkyně teplického soudu v rámci dokazování předvolala na čtvrtek další svědky. Ti se ale na naplánované jednání nedostavili.

"Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že tě to nenapadlo!!!," měl údajně napsat Vítězslav Kroupa pod fotografii dětí, čímž podle žalobce narážel na vyvražďování v plynových komorách za druhé světové války.

Obžaloba ho viní také z umisťování fotografií s nacistickou tématikou na sociální sítě. Za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a za projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka mu hrozí až tři roky vězení.