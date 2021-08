Sparťanští fotbaloví ultras na Letné rasisticky uráželi hráče Monaka

Aurélien Tchouameni (FOTO: Facebook)

Úterní fotbalový zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi Monakem a Spartou v Praze na Letné poznamenaly rasistické urážky z kotle sparťanských ultras. Po brance monackého záložníka tmavé pleti Auréliena Tchouaméniho se na něj kromě rasistických nadávek snesly i kelímky s pivem. Domácí chuligáni během zápasu hučeli a rasisticky uráželi i další monacké hráče.

Rozbouřenou atmosféru se snažil mírnit hlasatel a bývalý sparťanský kapitán David Lafata.

„Vyhráli jsme, ale hlavní pro mě je, co se stalo po našem prvním gólu. Jsme všichni smutní a zklamaní, že se tohle děje ve 21. století na fotbalových hřištích. Moc bych si přál, aby se to zastavilo, protože jsme si všichni rovni. Fotbal by měl být mostem. Na hráče jsme hrdý, protože jsme na to reagovali správně. Někteří byli hodně naštvaní, ale přijeli jsme sem hrát fotbal,“ uvedl k situaci pro server isport.cz po zápase trenér Monaka Niko Kovač.

Celá záležitost by pro jednotlivé chuligány měla mít dohru u disciplinární komise UEFA. Hráči monackého týmu se po skončení zápasu nevydali na tradiční děkovačku publiku.