Stanislav Křeček zaútočil na členy "romské rady", navíc tvrdí, že Romové jsou jako menšina neaktivní a mluví za ně kde kdo

Stanislav Křeček a Zuzana Tvarůžková 20. 2. 2020 v Interview ČT24 (Repro FOTO: Česká televize)

"Všichni posluchači vědí, kdo jsou menšiny, které se domáhají jiného zacházení než ostatní," řekl v rozhovoru pro ČT24 Stanislav Křeček, nově zvolený ombudsman a v další části rozhovoru s redaktorkou České televize Zuzanou Tvarůžkovou označil Romy, jako ty, kteří jsou neaktivní a za jejich práva mluví kde kdo. Křeček kritizoval i občanské členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, které prý vůbec nezná a jsou prý neaktivní.

Jeho zvolení na post veřejného ochránce práv vzbudilo značný rozruch. Na jedné straně jsou příznivci, kteří souhlasí s jeho zvolením a na druhé straně jsou odpůrci, kteří demonstrují, vyjadřují nesouhlas v médiích, nebo dokonce vlastním tělem brání nástupu do funkce.

"Romové jsou bohužel neaktivní menšina. Mně vadí to, že oni nehlásají svoje práva a za jejich práva mluví kdekdo. Neznáme žádné představitele Romů, kteří by se organizovali, kteří by říkali, jaké má být soužití s většinovou společností, za jakých podmínek budeme odstraňovat vyloučené lokality," reagoval Křeček na dotaz moderátorky, která se ptala, jestli do té skupiny aktivních menšin spadají i Romové.

Během další odpovědi zopakoval, že nezná členy "romské rady" a nikdy se s nimi během své "pomoci Romům" nesetkal. Podobné výroky řekl i v rozhovoru pro Blesk.cz, kdy reagoval na článek Alice Herákové na serveru Deník referendum.

"Zastupoval jsem mnohem více Romů, než ta paní v životě viděla, takže určitě nic neodmítám. Doporučoval bych jí, aby si přečetla všechny mé články, kterých jsou desítky. Navíc mě rada vyzvala, abych se s nimi sešel. Velice rád tak učiním a předpokládám, že si vyjasníme některá nedorozumění, která vznikají v mediálním prostoru.

Během rozhovoru pro ČT24 nový ombudsman také komentoval například sňatky homosexuálních párů, nebo nošení musilmských šátků na školách.