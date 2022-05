Stanové městečko v pražské Troji je téměř plné, azyl tu našlo 142 romských uprchlíků. Další však ČR po špatných zkušenostech opouští a míří do Německa

Asi třicítka romských žen a dětí z Ukrajiny odjela 15. 5. 2022 z České republiky do Německa. S odjezdem jim jako již dříve jiným skupinám pomohla organizace Konexe. (FOTO: ROMEA TV)

Stanové městečko v pražské Troji je téměř plné. Během víkendu tam nalezlo azyl 142 romských uprchlíků z Ukrajiny. Kapacita městečka je 150 lůžek. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Praha se potýká s nedostatkem kapacit pro uprchlíky. Městečko má sloužit zejména pro uprchlíky, kteří jsou nyní na hlavním nádraží. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. Část Romů však po špatných zkušenostech z české republiky odjíždí do Německa nebo se vrací bez pomoci zpět na Ukrajinu.

"Situace ve stanovém městečku je klidná. Stejně tak v asistenčním centru ve Vysočanech a na hlavním nádraží," řekl dnes okolo 18:00 Hofman.

Prvních 16 uprchlíků přijelo do městečka v sobotu krátce po poledni. Dobrovolníci na hlavním nádraží mimo jiné dnes odpoledne vytipovali také několik rodin, které byly na místě již delší dobu. V tomto případě se jednalo o celkem 17 lidí.

"Před cestou rodiny ještě prověřila cizinecká policie ve spolupráci s KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině), aby se jednalo skutečně o lidi, u kterých je zahájeno řízení a mají podle zákona naději na získání víz. Tento krok by měl ulevit náporu na hlavním nádraží," uvedl Hofman.

Někteří romští uprchlíci z Ukrajiny po špatných zkušenostech opouští ČR

Další Romové z Ukrajiny však z České republiky po špatných zkušenostech odjíždí. Asi třicítce žen a dětí dnes zajistila odjezd do Německa organizace Konexe. "My jsme se se skupinou takových tradičních Romek s dětmi seznámili před pražským Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině ve Vysočanech," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Miroslav Brož z Organizace Konexe.

"Bavili jsme se o tom, co je ještě čeká tady v České republice, oni měly mnoho malých dětí a opravdu se jim nelíbilo, že musí spát v parku nebo na špinavé podlaze nádraží. Nabídli jsem jako řešení, že můžou odjet do Spolkové republiky Německo," dodal Brož s tím, že skupina dnes po šesté hodině odjela.

VIDEO

Praha se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst. Asistenční centrum ve Vysočanech, které slouží pro metropoli a střední Čechy, od začátku ruské invaze na konci února odbavilo kolem 88.000 uprchlíků. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval v tomto týdnu k vytvoření celostátního mechanismu přerozdělování válečných uprchlíků mezi kraji. Podle něj je nyní v Praze čtyřikrát více uprchlíků z Ukrajiny na počet 1000 obyvatel než v některých jiných krajích Česka. Podle Hřiba hrozí v příštím týdnu uzavření KACPU.