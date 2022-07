Starosta Poděbrad na jednání zastupitelstva uvedl, že by se Romové měli střílet. Za svá slova se pak omluvil

Jaroslav Červinka (FOTO: https://www.starostove-nezavisli.cz/)

Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka (STAN) se na jednání zastupitelstva na konci června rasisticky vyjadřoval o Romech a dokonce uvedl, že by se měli střílet. Vzpomínal tak na rok 2001, kdy prý dostal od přednosty okresního úřadu důtku, že je rasista. Na případ upozornil Deník N, který uvedl, že se Červinka v rozhovoru za svá slova omluvil, ale tvrdil, že jeho slova jsou zkreslená.

Jaroslav Červinka se na jednání zastupitelstva o nehodě, která se měla stát v roce 2001 a policie jí prý nechtěla řešit, protože jí způsobili psi, která vlastnil Rom.

"Možná, že jsem jeden z mála nebo jediný starosta, který dostal kdysi dávno od přednosty okresního úřadu důtku, že jsem rasista. Já rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé a ta důtka tehdy byla docela jako velká sranda, protože jsem před příslušníkem Policie České republiky, když se řešila dopravní nehoda, kterou způsobili psi, které vlastnil romský spoluobčan. Přijel jsem, identifikoval jsem vlastníka a policie vycouvala, že to nechce řešit, protože se to týká Roma a já jsem pak pronesl tu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou a já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy. V pátek odpoledne. V pondělí jsem byl na policii a podával vysvětlení, že mám sklony k rasismu a že chci naše spoluobčany střílet tak, tak to úplně nebylo, ale bylo to tak, jako že to chci řešit a nechci trpět tyhlety věci. Nepořádek, nečistoty," řekl na jednání zastupitelstva starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.

Část videozáznamu z jednání zastupitelstva, kde Jaroslav Červinka příhodu vypraví, je však záhadně bez zvuku. Videozáznam i ze zvukem se však objevil na sociální síti Twitter.

Starosta si na příhodu vzpomněl, když reagoval na příspěvky místních občanů, kteří si stěžovali na špatné soužití s jednou romskou rodinou.

Červinka se v rozhovoru pro Deník N omluvil a později zveřejnil omluvu i na sociální síti Facebook.

"Můj výrok o Romech byl hloupý před dvaadvaceti lety, kdy jsem ho řekl, i teď, když jsem na tu záležitost vzpomínal. Omlouvám se všem, koho se mohl oprávněně dotknout. Kdo mě zná a zná moje působení v čele radnice, ví, že ve skutečnosti jakoukoliv formu násilí za řešení nepovažuji. A to ani v nadsázce," napsal starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.

Výroky Jaroslava Červinky odsoudil předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Výroky jsou pro mě absolutně nepřijatelné,“ uvedl pro Deník N předseda hnutí Vít Rakušan, ale otázku, zda Červinku bude i přesto kandidovat v komunálních volbách nechal nezodpovězenou.