Starostka České Lípy poděkovala Petru Grundzovi, který pomohl přepadené seniorce. Získal pamětní minci města a medaili Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje

Oceněný Petr Grundza 13. 12. 2021 se starostkou České Lípy Jitkou Volfovou a ředitelem Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje Ondřejem Musilem (FOTO: město Česká Lípa)

Stříbrnou pamětní minci města Česká Lípa, šek na pět tisíc korun a medaili Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje obdržel 25letý Petr Grundza, který neváhal, a pomohl přepadené seniorce, když se ve čtvrtek 2. prosince večer vracela z kostela domů. Zloděje dopadl a ukradené věci seniorce vrátil. Pachateli nyní hrozí až deset let ve vězení.

Statečný čin Petra Grundzy ocenila starostka České Lípy Jitka Volfová, která mladému muži v pondělí 13. prosince v obřadní síni českolipské radnice osobně poděkovala a předala mu stříbrnou pamětní minci města a šek na pět tisíc korun. U poděkování byl přítomen také Ondřej Musil, ředitel Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje, který se rozhodl mladému hrdinovi věnovat medaili Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje.

Starostka České Lípy: "Čin pana Grundzy nám všem dává naději, že dobří lidé nevymizeli, že je normální člověku v nouzi pomoci a nenechat jej na holičkách."

„Čin pana Grundzy nám všem dává naději, že dobří lidé nevymizeli, že je normální člověku v nouzi pomoci a nenechat jej na holičkách. Proto jsem velmi ráda, že jsem se s ním mohla setkat osobně a srdečně mu poděkovat za jeho pohotovou reakci a šťastný konec celého příběhu. Takto krásné lidské příběhy je třeba ocenit, vyzdvihnout je a dát za příklad ostatním. Věřím, že i tento malý dárek od města Česká Lípa pana Grundzu potěší, je výrazem vděčnosti za jeho pomoc druhým. Těší mě, že v České Lípě žijí lidé, kterým není lhostejný osud druhých,“ uvedla českolipská starostka Jitka Volfová a poděkovala pracovníkům zdejšího policejního oddělení, že ji na mimořádný čin pana Grundzy upozornili.

„Čin pana Grundzy je činem výjimečným, ke kterému nedochází tak často. I proto je to čin hodný ocenění. To, co udělal, jistě pomůže obyvatelům České Lípy zvýšit jejich pocit bezpečí, protože vědí, že jsou mezi námi lidé, kteří se druhých zastanou,“ řekl při předání medaile policejní ředitel Ondřej Musil.

Samotný hrdina Petr Grundza nechtěl o výjimečnosti svého chování příliš mluvit a po celou dobu slavnostního setkání vystupoval velmi skromně. „Bylo mi paní moc líto. Měli bychom mít úctu ke starým lidem, i proto jsem neváhal paní pomoci,“ uvedl krátce ke svému činu.

Celá událost se stala 2. prosince kolem 18. hodiny, kdy se vracela 73letá seniorka z kostela domů, a když procházela Svárovskou ulicí v České Lípě, strčil do ní prudce zezadu neznámý muž. Hned jak upadla na zem, začal se sápat po její kabelce, kterou jí nakonec z ruky vytrhnul a utekl s ní.

Žena ležela na zemi a volala o pomoc. V tu chvíli kolem projíždělo osobní vozidlo, jehož řidič u ní zastavil a pomoc jí poskytl. Jednalo se o pana Petra Grundzu. Tento muž seniorku naložil do svého vozidla a společně pak odjeli lupiče hledat v ulicích města. Nakonec ho našli na českolipském autobusovém nádraží. Seniorka ho bezpečně poznala a pan Grundza pachatele loupeže zadržel do příjezdu policistů. Podezřelý u sebe měl odcizenou kabelku, kterou statečný zachránce paní na místě vrátil.

Následující den vyšetřovatel zadrženého 27letého muže z České Lípy obvinil ze zločinu loupeže a také z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, poněvadž se v kabelce ženy nacházela i její platební karta. Současně podal státní zástupkyni podnět k jeho vzetí do vyšetřovací vazby, který státní zástupkyně neakceptovala, a proto si obviněný počká na verdikt soudu na svobodě. Za zločin loupeže může strávit ve věznici až deset let.