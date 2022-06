Start do života usnadní dětem z ústavní výchovy nový průvodce

Křest knižního průvodce Společně po svých (FOTO: Nadační fond Krok domů)

V České republice vyrůstá v ústavní výchově přes osm tisíc dětí. Ročně odchází do dospělého života tři sta z nich, šedesát procent si nedokáže s vlastním životem a se začleněním do společnosti poradit. Pomoci by jim mohl knižní průvodce Společně po svých, který letos vydal Nadační fond Krok domů. Organizace ho bude nyní distribuovat a seznamovat s jeho obsahem všechny Krajské úřady. Letos v květnu odstartovaly workshopy se sociálními kurátory pro dospělé. V současnosti se je podařilo uskutečnit již v 8 krajích, zbývající kraje se s obsahem publikace seznámí během podzimu.

Ilustrovaná publikace na 80 stranách představuje praktické rady i zkušenosti mladých dospělých, kteří mají přechod z ústavní péče do samostatného života již za sebou.

Podle výkonné ředitelky Nadačního fondu Krok domů Kláry Chábové panuje v české společnosti dlouhodobý stav, kdy stále nejsme schopni naslouchat dětem vyrůstajícím bez rodičů v institucionální péči.

"Mnohdy se nám nedaří zjistit jejich potřeby, máme strach s nimi komunikovat, abychom je nezranili ještě více, a také máme obavy si přiznat, že třeba ,jenʻ nevíme," řekla pro zpravodajský server Romea.cz Klára Chábová.

Systém péče o ohrožené děti je navíc podle Chábové roztříštěný a nepřehledný, změny jsou pomalé a ne vždy vedou k naplnění potřeb dítěte.

"Nyní připravujeme výjezdy do všech krajů, kde chceme tamním OSPOD pracovníkům, kurátorům či pracovníkům úřadů práce průvodce představit a vysvětlit, jak s ním pracovat," dodala Klára Chábová.

Průvodce přibližuje čtyři ústřední témata, která mladí dospělí při odchodu do samostatného života řeší. Jsou to terapie, sebehodnota, vztahy, práce a bydlení. Průvodce je určený převážně těm, kdo přicházejí do kontaktu s dospívajícími a mladými dospělými.

"Přinášíme konkrétní tipy, jak práci s nimi v praxi uchopit, jak vzájemně komunikovat a na koho se případně obrátit. Součástí průvodce jsou také samostatné přílohy, které jsou určené pro dospívající a mladé dospělé a obsahují mimo jiné informace i k zaopatřovacím příspěvkům," doplnila Andrea Šafařík, projektová manažerka NF Krok domů.

Součástí průvodce je také komiks s názvem Kateřina, který vytvořila ilustrátorka Martina Kurková Nožičková dle reálného příběhu mladé dívky a jenž ukazuje, kde mohl „systém“ více dívku podpořit a kde třeba úplně selhal.

Nadační fond Krok domů vznikl v roce 2019 z důvodu potřeby zakladatelů usilovat o změnu stávající situace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy. Jeho posláním je zvýšit šance mladých lidí obstát v reálném životě po odchodu z dětského domova. Průvodce Společně po svých bude v tištěné podobě distribuován na ministerstva či krajské úřady, volně je ke stažení na stránkách nadačního fondu www.krokdomu.cz.