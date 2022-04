Stát přiznává problém s hledáním ubytování pro romské uprchlíky. Primátor Prahy vyzval k poskytnutí veškerých volných ubytovacích kapacit

Uprchlíci z Ukrajiny na ubytovně v Mladé Boleslavi - 14. 3. 2022 (FOTO: Richard Samko)

Česko dosud udělilo ukrajinským uprchlíkům 295.616 speciálních víz. V Česku je podle čtvrtečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přibližně 300.000 Ukrajinců, kteří uprchli před ruskou invazí. Stát přiznává potíže s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny. Někteří totiž přicházejí ve větších skupinách a nechtějí se rozdělit.

Ukrajinci prchající před ruskou invazí dostávají víza dočasné ochrany, která jim umožňují v Česku pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Stát přiznává problém s romskými uprchlíky

Problémem jsou podle ředitele cizinecké policie Milana Majera romští uprchlíci z Ukrajiny neboť chtějí bydlet společně. Byla pro ně kvůli tomu vytipována dvě uprchlická centra. Ve středisku ve Vyšních Lhotách na Frýdeckomístecku nyní pobývá 231 ukrajinských Romů, v Bělé-Jezové na Mladoboleslavsku 91 Romů, přičemž kapacita tohoto střediska je dvojnásobná, uvedl Majer. Cizinecká policie podle něj zároveň řeší, zda tito Romové nemají zároveň například maďarské občanství, kvůli čemuž by neměli nárok na některé typy pomoci.

Maďarsko totiž od počátku roku 2011 umožnilo získat občanství všem, kteří doloží přímé maďarské předky a alespoň základní znalost maďarštiny. Do roku 2017 Maďarsko takových pasů rozdalo milion. Občanství získali většinou obyvatelé zemí sousedících s Maďarskem, tedy obyvatelé Slovenska, Srbska, Rumunska či Ukrajiny.

Neziskové organizace odhadují, že počet romských uprchlíků v ČR je asi 1200. Asi polovině z nich poskytují pomoc organizace sdružené v zastřešující organizaci RomanoNet.

Primátor Hřib: Stát musí poskytnout veškeré volné kapacity

Problém s nacházením ubytování pro romské uprchlíky přiznalo v úterý po jednání krizového štábu i vedení Prahy. Primátor Zdeněk Hřib nehovořil přímo o Romech, ale o skupinách uprchlíků se specifickými potřebami.

"Máme tady velké skupiny uprchlíků se specifickými potřebami, kteří se nechtějí rozdělit. Procedura u nich trvá déle, protože je u nich pochybnost jestli třeba nemají dvojí maďarské občanství a podobně. Je to záležitost, která se intenzivně řešila na celonárodní úrovni," uvedl na tiskové konferenci Hřib.

"Momentálně to uvízlo na tom, že Správa uprchlických zařízení nemá dostatečný počet ubytovacích kapacit. Já bych chtěl opravdu apelovat na to, aby stát poskytl Správě uprchlických zařízení veškeré své volné kapacity tak, aby je mohla správa zasíťovat a poskytnout krajům k řešení této situace. Je to opravdu nanejvýš důležité,“ prohlásil primátor.

Další kapacity se podle vedení Prahy dají připravit v objektech armády.

„Opravdu se chceme vyhnout tomu, aby ti lidé museli být v nějakých stanech,“ podotkl Hřib na tiskové konferenci v budově Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v pražských Vysočanech, kam se centrum před velikonocemi přestěhovalo. Právě o velikonocích v blízkosti centra v parku přebývalo ve stanech několik desítek romských uprchlíků z Ukrajiny.

Z Ukrajiny uteklo už skoro 5 milionů lidí, většinu tvoří ženy a děti

Většinou uprchlíků, i těch romských, tvoří ženy a děti. Počet uprchlíků z Ukrajiny v uplynulých dnech a týdnech polevil, mohl by se ale podle jednoho ze scénářů zvýšit na půl milionu v souvislosti s pokračující ruskou agresí na jihu a východě země, řekl v úterý senátorům ředitel cizinecké policie Milan Majer.

ČR podle Majera nemá nástroj na to, jak zjistit, kolik uprchlíků se na Ukrajinu vrátí po ukončení bojů. "Bylo by to věštění z křišťálové koule," řekl Majer členům senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost. Vliv by na to podle ředitele mohlo mít to, za kým se budou moci vrátit. Podle unijní agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex se na Ukrajinu od únorového zahájení bojů vrátilo bránit zemi na 29.000 lidí, podotkl ředitel. Připomenul, že před začátkem ruské agrese pobývalo v ČR na 200.000 Ukrajinců.

Od začátku ruské invaze 24. února uteklo z Ukrajiny podle posledních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) více než 4,86 milionu lidí. Majer uvedl, že počet se podle aktuálních dat zvýšil na 4,9 milionu lidí, přičemž nejvíce běženců směřovalo do Polska a Česka.

Na Ukrajině žilo před válkou na 37 milionů lidí, nepočítá-li se poloostrov Krym anektovaný v roce 2014 Ruskem a území pod kontrolou proruských separatistů ve dvou samozvaných republikách na východě země. Celkem žilo na Ukrajině před 24. únorem včetně okupovaných území kolem 44 milionů lidí.