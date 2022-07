Stáž pro studenty a absolventy VŠ na Velvyslanectví Kanady se zaměřením na romskou komunitu

Romští studenti na velvyslanectví Kanady 12. 4. 2022 (FOTO: Zdeněk Ryšavý)

Velvyslanectví Kanady vyhlašuje ve spolupráci s Nadací Albatros výběrové řízení na studijní stáž určenou pro studenty a nedávné absolventy vysokých škol se znalostí a zájmem o romskou menšinu a témata s ní spojená. Stáž je určena pro mladé lidi, kteří touží poznat činnost kanadského velvyslanectví v Praze.

Stážista bude mít během placené stáže za úkol provádět výzkum na různá témata, včetně situace Romů v České republice. Kromě informační a administrativní práce by měl zajistit i návštěvu a program kanadského velvyslance v romské komunitě.

Zapojit se bude moct i do dalších projektů související s velvyslanectví a to po dobu šesti měsíců. Jedna z podmínek je středně pokročilá znalost angličtiny. Studijní stáž bude možné absolvovat v rozsahu 10 až 15 hodin týdně od října letošního roku až do března 2023.

„Myslím si, že pracovní stáže jsou skvělý způsob, jak se student připraví na reálný život po škole. Na stáži si může osvojit dovednosti, které pak bude moct aplikovat ve svém zaměstnání," uvedl Martin Kanaloš, který stáž na velvyslanectví Kanady absolvoval.

„Jednoznačně jsem se naučil, jak jednat diplomaticky. Odpozoroval jsem to od svých kolegů diplomatů, kteří i v situacích, kdy vše neprobíhá podle plánu dokážou zachovat chladnou hlavu a vyjednat podmínky, se kterými se dá pracovat," dodal Kanaloš.

Prvotní výběr kandidátů na stáž bude provádět Nadace Albatros, a proto je nutné přihlášky zaslat na e-mail denisa.makova@nadacealbatros.cz.

DOKUMENT