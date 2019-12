Romští studenti středních a vysokých škol znovu motivovali romské žáky ke studiu. Tentokrát v Ostravě

Motivační beseda na ZŠ Karasova (FOTO: Jitka Votavová)

Skupinka romských studentů středních a vysokých škol uspořádala již druhou motivační besedu pro romské žáky základních škol. Beseda se odehrála na Základní škole v Karasově ulici v Ostravě, kde nás přivítali s otevřenou náručí. Cílem těchto motivačních besed je seznámit žáky s možnostmi studia po základní škole a motivovat žáky ke studiu na středních školách.

„Během těchto besed se setkáváme s žáky, kteří to nemají v životě lehké. Často se potýkají se socioekonomickými problémy a jsou velmi demotivovaní. Někdy od nich slyšíme, že je jejich rodiny ve vzdělání nepodporují, protože sami ani nevědí jak a nemají k tomu dostatečné prostředky. Chceme jim těmito besedami ukázat možnosti, které mají a zároveň jim chceme ukázat, že to odkud pocházejí, není překážka,“ říká Štefan Balog, koordinátor motivačních besed, z organizace ROMEA.

Během první části besedy se žáci základní školy mohli seznámit s romskými studenty, které ve studiu podporuje organizace ROMEA nebo OSF. Ti hovořili o svém studiu, o svém životě a bylo vidět, že se žáci základní školy často ztotožňovali s některými stiuacemi, které se stipendistům v průběhu života přihodili. V druhé části se mluvilo o problémech, kterým jako Romové děnně studenti čelí. Jednalo se především o diskriminaci na trhu bydlení, ale i ve školách a dalších institucích. Studenti se s žáky bavili i o možnosti řešení takovýchto situací. Třetí část byla zaměřená na možnosti stipendií, které organizace ROMEA poskytuje.

O možnostech stipendií pro romské středoškoláky promluvila Jitka Votavová, manažerka stipendijního programu organizace ROMEA. „Snažíme se v dětech vzbudit sebevědomí a ukázat, že dosažení vyššího vzdělání nemusí být jen nedosažitelným snem. Díky stipendijnímu programu mohou studenti překonat finanční bariéry a více se soustředit na samotné studium,“ říká Votavová.

Celá beseda se nesla v přátelském duchu a žáci si ji pochvalovali. Návštěva základní školy v Ostravě byla velmi přínosná jak pro nás, tak pro tamnější žáky. Jsem ráda, že mohu bt součástí tohoto projektu, díky kterému se snad podaří motivovat romské žáky ke studiu. My jsme se i přes různé životní peripetie dostali do bodu, kdy jsme spokojení a studujeme obory, které nás baví. Proč neukázat směr dalším mladým lidem, kteří ho ještě nenašli? To je to nejmenší, co můžeme udělat,“ říká Kristýna Dunová, studentka oboru sociální antropologie na Pardubické Univerzitě.

Tyto motivační besedy mají za cíl motivovat romské žáky základních škol ke studiu na středních školách a dlouhodobě tedy zvyšovat vzdělanost Romů. Tento projekt je realizován díky podpoře nadace Bader Philantropies.