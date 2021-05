Tabulky vsazené do chodníku v České Lípě připomínají tragický osud Židů

Mosazné tabulky zasazené v dlažbě upozorňují v ulicích České Lípy na tragický osud Židů, kteří tu před druhou světovou válkou žili. (FOTO: https://www.mucl.cz/)

Mosazné tabulky zasazené v dlažbě upozorňují v ulicích České Lípy na tragický osud Židů, kteří tu před druhou světovou válkou žili. K devíti tabulkám zasazeným do chodníků před třemi lety včera přibylo dalších pět. Tabulky se jmény a daty připomínají obyvatele města, kteří zemřeli v koncentračních táborech a domů se už nikdy nevrátili. ČTK to u příležitosti jejich odhalení řekla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

"Židé byli před válkou nedílnou součástí města, žila zde poměrně početná židovská komunita. Jejich stopy bohužel nevratně smazala válka, násilné deportace a smrt v koncentračních táborech. Je nutné si připomínat i temné chvíle našich dějin, protože je třeba, aby se z nich mladá generace poučila a nedopustila, aby se něco podobného někdy opakovalo. Díky tabulkám se jmény zemřelých Židů vsazeným do českolipských chodníků se tito lidé znovu stávají součástí našich běžných životů," doplnila českolipská starostka Jitka Volfová (ANO).

Včerejší den nezvolila radnice pro odhalení dalších jmen náhodou.

"6. května 1945 bylo na českolipském vlakovém nádraží z vagonu vyneseno 17 těl židovských obětí pochodu smrti z tábora Schwarzheide do Terezína. Na počest této smutné události město v minulosti pořádalo vzpomínkovou akci s názvem 'Česká Lípa židovská'. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením tuto akci letos pořádat nelze, proto si tento den připomínáme alespoň takhle symbolicky," řekla mluvčí.

Inspirací pro umístění tabulek se staly Kameny zmizelých. Jinak také stolpersteine - dlažební kostky s mosazným povrchem zasazené do chodníků podle projektu německého umělce Guntera Demniga. Ten s myšlenkou pamětního kamene vsazeného do chodníku před domy obětí holokaustu přišel v roce 1992. Před radnici v Kolíně nad Rýnem umístil první kámen, o který je třeba "klopýtnout pohledem". Od té doby se podobné kameny vsazují do dlažby po celé Evropě.

Českolipskou židovskou komunitu by měl připomenout také speciální leták, který připravuje Regionální turistické informační centrum Česká Lípa.

"Na textech spolupracovali českolipští historici Ladislav Smejkal a Tomáš Cidlina. Leták bude ve třech jazycích - češtině, němčině a angličtině a poučí zájemce o historii židovského obyvatelstva v našem městě nebo o židovských památkách," dodala Kňákal Brožová.