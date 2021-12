Te merav. Nalaďte si k poslechu nové podcasty o romské literatuře

Te merav - podcasty o romské literatuře

Te merav. Podcasty o romské literatuře „Te merav! Ať umřu!“ dušují se někteří romští vypravěči. „Ať umřu, jestli to, co říkám, není pravda,“ přísahají někdy posluchačům svých příběhů. O čem píší romští autoři, jak a proč? O tom si se svými hosty v novém online pořadu povídá romistka Máša Podlahová Bořkovcová z organizace Nová škola.

„Podcasty Te merav jsem začala připravovat v loňském roce v důsledku lockdownu. Přemýšlela jsem, jak místo veřejných čtení z Romano suno, které se tehdy nemohly uskutečňovat, oslovit lidi s tématem romského jazyka na dálku. Napadlo mě udělat podcast o romské literatuře,“ přibližuje vznik audioseriálu Bořkovcová.

„O knížkách a s autory se mluví dobře a lidi to zajímá. Je to přirozenější téma než samotný jazyk. Navíc já sama mám romskou literaturu moc ráda. V ukázkách romština poměrně často zaznívá a o tom, co pro ně jejich mateřština znamená, mluvíme také s autory,“ říká.

Po prvním díle o Eleně Lackové a Stáně Mikové z roku 2020, letos přibylo hned pět dalších „Te meravů“, které představily tvorbu Evy Danišové, Tery Fabiánové nebo Ivety Kokyové. V novém nejbližším díle vystoupí Květa Podhradská. Poslední dva podcasty navíc vyšly ve dvou verzích – s ukázkami v romském originále s jeho českým překladem. Poslechnout si je můžete na platformě SoundCloud.

Článek vyšel v časopise Romano voďi. Všechna letošní vydání si můžete objednat pomocí jednoduchého formuláře na www.romanovodi.cz.