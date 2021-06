Tomáš Vandas z extremistické DSSS podporuje v nadcházejících volbách Lubomíra Volného. Místo štvaní proti Romům, bojují společně proti "covidovému teroru"

Poslanci Volného bloku Lubomír Volný a Marián Bojko s předsedou extremistické DSSS Tomášem Vandasem 30. 5. 2021 v Duchcově (FOTO: Facebook Tomáše Vandase)

Předseda extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas podporuje v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny uskupení Volný blok, jehož lídrem je Lubomír Volný. Spolupráce má být ale nenápadná a spíše utajená, a i proto sám Vandas kandidovat nebude. Volný mu však za podporu slíbil místa na kandidátkách pro členy DSSS. Jejich stranická příslušnost by však měla být utajena.

Malá extremistická neparlamentní uskupení se snaží před volbami spojit do předvolebního bloku. Lídrem, který by měl spojit malé strany a hnutí se má stát Volný blok. Lubomír Volný se snažil na několika tzv. kulatých stolech vysílaných živě na sociální síti Facebook přesvědčit ostatní malé strany, aby ve volbách nekandidovaly a vyjádřily podporu "jeho" Volnému bloku. To se však některým "vlasteneckým" stranám nelíbí a s Lubomírem Volným spolupracovat nechtějí.

Veřejně Lubomíra Volného podporuje předseda extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas.

Volný, který byl do poslanecké sněmovny zvolen za Okamurovu SPD, svou současnou předvolební kampaň postavil především na odmítání protiepidemických opatření. Na tyto názory slyšeli i někteří Romové a Romky, kteří jeho příspěvky s pochvalnými komentáři sdíleli na sociálních sítích. Prakticky stejnou rétoriku vůči onemocnění COVID-19 jako Volný používají i další extremisté, kteří dříve otevřeně štvali společnost proti Romům a patří k nim i předseda DSSS Tomáš Vandas.

"Dělnická strana jednoznačně podporovala a vždy bude podporovat sjednocení národních sil," uvedl Tomáš Vandas například 11. května na ranči Kameňák, kde probíhalo jedno z tzv. "vlasteneckých" setkání.

"Ta situace je natolik vážná, že je potřeba toto všechno potlačit a postupovat společně vůči těm vládním kolaborantů, kteří nám tady zavádí covidový teror," řekl Vandas. "A proto já říkám zcela jednoznačně, že Volný blok je spojení hnutí, stran, spolků, které má podle mého názoru relevantní šanci na úspěch," dodal Vandas s tím, že se s Lubomírem Volným již sešel a spolupráci domluvil.

Tomáš Vandas a Lubomír Volný se pak společně objevili 30. května na setkání v Duchcově. Tam se Vandas chlubí, že DSSS "vyčistila cikánské ghetto". Extremisté z DSSS tam vládnou společně s vládní ČSSD.

Spolupráci s Vandasem si pochvaluje další poslanec Volného bloku a blízký spolupracovník Volného, Marián Bojko. "Zažil jsem jednání s více subjekty, ale člověk, který opravdu drží slovo, který je férový a poctivý, který je inteligentní, a který na mě osobně udělal velký dojem, je Tomáš Vandas z Dělnické strany sociální spravedlnosti," uvedl ve vysílání Svobodného vysílače Marián Bojko.

Volný se snažil ulovit podporu i dalšího extremisty Adama B. Bartoše. Ten možnost nekandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny odmítl a jde do voleb v bloku dalších malých extremistických stran.

Volný blok je politická strana, která vznikla ze strany Suverenita - Blok Jany Bobošíkové. Postupně se tato strana přejmenovávala, například mezi roky 2014–2021 se jmenovala Česká Suverenita, mezi únorem až dubnem 2021 pak Volný blok – Česká suverenita a od dubna 2021 nese název Volný blok. Právě v roce 2021 do strany vstoupili dva Lubomír Volný a Marian Bojko, kteří byli do sněmovny zvoleni v říjnu 2017 na kandidátce SPD Tomia Okamury.

Předsedkyní strany Volný blok je bývalá poslankyně ČSSD Jana Volfová.