Tříměsíční podmínka za napadení romského chlapce. Muž mu dal facku a rasisticky nadával

Okresní soud odsoudil trestním příkazem 47-letého muže, který napadl nezletilého romského chlapce se sluchovým handicapem, k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců. Výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu 1 roku. Pachatel nepodal ve věci odpor, rozhodnutí je pravomocné. Informovala o tom organizace In IUSTITIA.

Chlapec se v létě 2020 účastnil dětského tábora, pořádaném Člověkem v tísni. Před jídelnou se pohádal s kamarádkou. Hádku slyšel 47 letý, v minulosti opakovaně soudně trestaný muž, který byl se svojí rodinou na výletě. K chlapci se přiblížil a zakřičel na něj, ať tam neřve a nazval ho „černym šmejdem“. U nadávek však útočník neskončil a chlapce udeřil dlaní do tváře a levého ucha. Následkem úderu chlapec spadl na zem, rozplakal se a z jednoho ucha mu vypadlo naslouchadlo. Musel být odvezen do nemocnice, kde bylo zjištěno, že utrpěl otřes mozku a oděrky na rukou.

"Policie v útoku muže, dle našeho názoru zcela nesprávně, spatřovala spáchání přestupku a věc odevzdala Městskému úřadu. S tím jsme se však nespokojili a požádali jsme státní zastupitelství o přezkoumání postupu policie," uvedla k tomu právnička organizace In IUSTITIA Barbora Davidová.

S podnětem se ztotožnilo Městské státní zastupitelství a uznalo, že šetření policejního orgánu bylo zcela nedostatečné. Přikázalo jej doplnit a ve světle dalších důkazů útok pachatele znovu posoudit. Policie následně vydala usnesení o zahájení trestního stíhání a ve věci byla podána obžaloba.

"Zajistili jsme, aby byl poškozený vyslechnut pro podobné případy vyškoleným policistou ve speciální výslechové místnosti. Tímto postupem jsme se zasadili o to, aby byl kontakt s policií pro chlapce co nejméně zatěžující," uvedla poradkyně pro oběti Martina Toušková z organizace In IUSTITIA.

Okresní soud poté rozhodl trestním příkazem tak, že pachatel spáchal přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců. Výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu 1 roku. Pachatel nepodal ve věci odpor, rozhodnutí je pravomocné.

"Soud ve svém rozhodnutí bohužel nepracoval s rasovým motivem útoku a poškozený nebyl odškodněn, respektive byl odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Přesto jsme rádi, že se díky naší práci podařilo útok překvalifikovat z přestupku na trestný čin, což považujeme za velký úspěch," dodala právnička Barbora Davidová.

Organizace In IUSTITA byla založena s cílem učinit problematiku předsudečného násilí (násilí z nenávisti) předmětem debaty laické i odborné veřejnosti, poskytnout právní pomoc obětem či svědkům násilných incidentů, optimalizovat praxi veřejné správy (v oblasti práva shromažďovacího, postupy orgánů činných v trestním řízení), spolupracovat na partnerské bázi s ostatními zainteresovanými organizacemi a s médii.

Aktuálním posláním In IUSTITIA je zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným předsudečným násilím a prevence předsudečného násilí a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře. Dále se In IUSTITIA zabývá zajištěním sociálních služeb a právních informací zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv násilí. Kromě zajištění služeb je také posláním vzdělávat odbornou i laickou veřejnost, realizovat výzkumné aktivity ve prospěch obětí trestných činů a v neposlední řadě komplexně monitorovat a analyzovat předsudečné násilí na území ČR.