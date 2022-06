U Rozvadova vznikne další uprchlický tábor. Úřady stále nezveřejnily u kolika uprchlíků zjistily dvojí občanství, ve třech krajích, která data zveřejnily šlo pouze o 11 lidí

Nové domky u Rozvadova, místo, kde by měl vzniknout další uprchlický tábor pro ukrajinské Romy (FOTO: repro Česká televize)

Ministerstvo školství souhlasí s využitím pozemků v Nových Domcích u Rozvadova na Tachovsku pro stavbu tábora pro uprchlíky z Ukrajiny. Po pondělním jednání Ústředního krizového štábu to řekl náměstek ředitele hasičů Petr Ošlejšek. Uprchlický tábor by mohl mít kapacitu zhruba 150 lidí, stejně jako mají stanové tábory v pražských Malešicích a Troji. Ministerstvo školství uvedlo, že se stranami jedná o podrobnostech. Plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti) řekl ČTK, že kraj potřebuje ještě informace, jaké typy stanů a dalšího vybavení od státu dostane. Až podle těchto informací podle Špotáka kraj zjistí, jestli stanový tábor může v Nových Domcích vytvořit. Úřady uprchlické tábory nazývají stanovými městečky.

"V současné době bylo dohodnuto, že ministerstvo školství souhlasí s použitím těchto pozemků," řekl novinářům Ošlejšek. Kraj bude nyní podle něj jednat s ministerstvem školství přímo na místě. Hasiči podle náměstka zjistí, jaké jsou na pozemku prostorové možnosti a možnosti připojení k elektřině a vodě. Do 20 hodin od požadavku Plzeňského kraje jsou schopni zahájit stavbu a po dalších 12 hodinách postavené stany předat k užívání.

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současnosti dojednává k uvedenému s dalšími zúčastněnými stranami podrobnosti," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Plzeňský kraj poslal minulý týden Ústřednímu krizovému štábu žádost o povolení ke stavbě uprchlického stanového tábora pro romské uprchlíky z Ukrajiny. Pro lokalitu Nové Domky potřebuje právě povolení ministerstva školství, kterému patří bývalá škola i přilehlý pozemek.

Náměstek ministra vnitra Radek Kaňa novinářům po dnešním jednání štábu řekl, že v nouzovém stavu kraj souhlas krizového štábu nepotřebuje, protože dané kompetence má hejtman. Těší ho, že se Plzeňský kraj myšlenky na vystavění "stanového městečka" ujal. Ze státních hmotných rezerv mají podle něj jít stany a veškeré vybavení. O dalších místech, kde by uprchlické tábory mohly vyrůst, štáb nejednal, řekl Kaňa.

Hejtman Špoták ale ČTK řekl, že potřebuje písemné informace o vybavení, které má být ze státních rezerv poskytnuto. Kraj podle něj začne řešit stavbu tábora až poté, co dá ústřední krizový štáb pokyn Správě státních hmotných rezerv (SSHR), že má kraji vyhovět.

"My na to pak musíme udělat projekt. A potřebujeme tedy vědět, co nám dají a jestli to podle toho půjde postavit. Tedy jestli to (vybavení) do Nových Domků vůbec dostaneme. Jestli nakonec nebudeme muset řešit podstatně větší prostor, jako je třeba letiště v Líních (u Plzně)," uvedl Špoták.

Důvodem poslání žádosti krizovému štábu je podle Špotáka to, že ukrajinských Romů začíná přibývat a jejich lustrace, která trvala dříve 24 až 48 hodin, se prodloužila na 80 hodin. Do doby, než se prověří, zda nemají dvojí občanství, nemohou dostat vízum ani sociální dávku, nelze je zaregistrovat a kraj jim nemůže zajišťovat ubytování. Pro tuto skupinu proto kraj potřebuje vytvořit nouzové ubytování.

Úřady za 3 měsíce uprchlické krize neuvedly kolika občanům Ukrajiny byla odmítnuta podpora kvůli dvojímu občanství. Na dotazy zpravodajského serveru Romea.cz Ministerstvo vnitra ani po urgencích neodpovědělo.

Ani Česká televize nebyla úspěšná a odpovědět odmítla i většina krajů z výjimkou tří. Tam jsou počty uprchlíků s dvojím občanstvím naprosto marginální. V Plzeňském kraji to bylo ze 67 prověřovaných 11 lidí, v Karlovarském ze 109 nikdo stejně jako v Kraji Vysočina, kde se prověřovalo 69 uprchlíků. V tomto vzorku se tedy jedná pouze o 4 procenta uprchlíků s maďarským občanstvím.

Počty uprchlíků s dvojím občanstvím (ZDROJ: Česká televize)