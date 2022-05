Umělci na Hlavním nádraží se snaží romským uprchlíkům alespoň trochu zpříjemnit špatnou situaci. Aktivity cílí především na děti

Umělci hrají na Hlavním nádraží pro romské uprchlíky z Ukrajiny - 26. 5. 2022 (FOTO: Zdeněk Ryšavý)

Alespoň trochu zpříjemnit velmi špatnou situaci romských uprchlíků z Ukrajiny na pražském Hlavním nádraží se snaží umělci z iniciativy #kulturunezastavis. Snaží se rozptýlit především děti, které se svými matkami čekají na vyřízení žádosti o poskytnutí dočasné ochrany. Informuje o tom server Aktuálně.cz.

Zapojili se loutkáři, divadelníci i hudebníci. Děti zde již měly příležitost vidět loutkové divadlo přímo v ukrajinštině od Jakuba Folvarčného a dále představení Divadla Elf, Divadla Na kárce, Divadla Radar nebo loutkářky Jany Nosálkové. Hudební radost sem přinesli multiinstrumentalista Andrej Rády z Cirku La Putyka, Eliáš Jeřábek a Filip Kottek z Elias & the Shepherds nebo Pražská jidiš kapela. Píše server.

"Beru jako svou profesní povinnost potěšit tím, co umím nejlépe, což je divadlo pro děti. A těch několik romských uprchlíků, kteří viděli mé představení na schodech u magistrály, bylo nadšených. Věřím, že po nocích na Hlaváku jsem - byť malinko - zlepšila jejich den a stálo to za to. Děti byly živelné, smály se a divadlo hrály se mnou. Radost," uvedla pro server Aktuálně.cz loutkářka Jana Nosálková.

"Přitáhnout na Hlavák divadlo a hudbu byl skvělý nápad a velké díky #kulturunezastavis, že se to mohlo stát. Obzvlášť ve chvíli, kdy solidarita upadá a na Hlaváku se nachází mnoho rodin včetně malých dětí, které se ocitly v meziprostoru čekání na to, zda budou v Česku vůbec přijaty," řekla Lucie Gregorová z Iniciativy Hlavák.

Hraní na Hlavním nádraží je již čtvrtou aktivitou iniciativy #kulturunezastavis od začátku války. Umělci pod její hlavičkou hrají už několik týdnů v dětských domovech a uprchlických centrech přímo na Ukrajině. Desítky vystoupení proběhly také v uprchlických táborech u slovensko-ukrajinských hranic nebo ve vlacích jedoucích z hranic do Česka.

Iniciativa s názvem #kulturunezastavis vznikla na popud Cirku La Putyka v čele s Rosťou Novákem ml. v době pandemie onemocnění COVID-19, kdy lidé nemohli navštěvovat kulturní akce v divadlech. Se spřátelenými umělci z branže projížděli tehdy ulicemi města, zpívali, tančili a hráli, případně promítali záznamy divadelních vystoupení na fasády domů.