VIDEO: Úřad honorárního konzula Petra Toráka ve Velké Británii oficiálně zahájil svou činnost

V pátek 16. dubna se v britském Peterborough uskutečnilo slavnostní otevření Honorárního konzulátu České republiky. Konzulát by měl poskytovat pomoc lidem s vyřizováním statusu usedlíka a řešit jejich komplikované situace, které vznikají v souvislosti s Brexitem. Do čela Honorárního konzulátu byl jmenován bývalý policista a držitel řádu britského impéria Petr Torák.

"Ja to vidím jako velice významný akt ze strany české vlády. Reprezentace Romů ve veřejné sféře je nedostatečná a proto každá možnost reprezentovat stát a potažmo českou společnost je velice důležitá. Je to možnost pozitivně ovlivnit obě části společnosti - jednak romskou mládež, která bude mít další pozitivní vzor a také pro většinovou společnost, která si zvykne vidět Romy ve všech sférách veřejného života a snadněji změní názor na jejich zapojení do společnosti," uvedl pro ROMEA TV Torák.

Honorární konzulát společně s novým konzulem otevřel velvyslanec České republiky Libor Sečka a ceremonie se zúčastnili také poslanec britského parlamentu za okrsek Peterborough Paul Bristow a ředitelka Rady Peterborough pro dobrovolné služby Leonie McCarthy.

Petr Torák pochází z Liberce a do Velké Británie se s rodinou rozhodl emigrovat v květnu roku 1999 po útoku neonacistů. Zde působil jako policista a za svoji práci s českou a slovenskou komunitou získal v roce 2015 prestižní ocenění – Řád britského impéria.

Od roku 2017 pracuje ve společnosti PT Consultancy, kde se zaměřuje na poradenství v oblasti sociální práce, komunitní soudržnosti a práce s minoritami. Současně zastává pozici generálního ředitele Compas Charity, které je spoluzakladatelem. Je rovněž členem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a poradcem Rady Evropy pro inkluzivní vzdělávání.