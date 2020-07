Úspěšný futsalista Josef Gabčo zažil i rasismus. Nadávali mu do cikánů a černé huby, ale spoluhráči ho vždy podrželi

Ilustrační foto: Wikipedie

Ve světě se k romskému etniku hlásí slavní fotbalisté, například Ricardo Quaresma, charismatický Portugalec či Gheorghe Hagi, rumunský Maradona. Také v Česku najdete romské špičkové sportovce. Známý futsalista Josef Gabčo zvládl i rasistické pokřiky, ale dnes už je nad věcí. Informuje o tom Kolínský deník.

Josef Gabčo válel v 90. letech za Neratovice, byl zvolen romským fotbalistou desetiletí. Josef Gabčo mladší, Pepíčkův syn, to ve futsalu dotáhl do první ligy, do reprezentace do jedenadvaceti let, vedle svého Mělníku působil také v supersilné Spartě. V nejvyšší soutěži se stal uznávaným borcem a kanonýrem.

Zvládl to i přesto, že během kariéry zažil nejeden rasistický útok. „Setkal jsem se s tím nesčetněkrát, převážně u fotbalu. Nadávají mi do cikánů a že jsem černá huba. A musím říct, že když jsem byl mladší, trápilo mě to. Dnes už se tomu zasměju a jsem tak nad věcí, že mě to spíš nabudí. Kolikrát mě někdo rasisticky uráží a já jeho týmu pak nasypu tři góly,“ vykládá Gabčo junior, jehož zápasy často sleduje i táta.

„Já tohle chování pochopit prostě nedokážu, je to hnus. Vůbec nechápu, jak si tohle můžou dovolit třeba fanoušci na ligových stadionech. Jejich týmy často mají ve svých řadách hráče černé pleti a jiného uráží. Podle mě to z české scény nikdy nezmizí a je to ostuda. Naštěstí se mě vždy zastali spoluhráči, za což jim patří velké díky.“

Momentálně nejznámější romský sportovec u nás je asi Dominik Lakatoš, hokejista Vítkovic, který si zahrál za reprezentaci do dvaceti let, s Libercem získal mistrovský titul a ve třiadvaceti letech má stále nejvyšší ambice. Na Lakatoše pokřikovali loni v září rasisticky fanoušci Prostějova, který pak za to musel zaplatit 10 000 korun.

Jiří Miker hraje fotbal za Pardubice, které mají nyní naději postoupit do první ligy, v Chrudimi se snaží prosadit někdejší sparťan David Surmaj. Ve východních Čechách je skoro legendou Radek Gorol, ofenzivní záložník třetiligových Živanic. „Lepšího hráče jsem netrénoval,“ řekl o něm známý kouč Bohuslav Pilný.

