V Brně někdo posprejoval mešitu, hrozí zabitím šiřitelům islámu

Na brněnskou mešitu někdo nasprejoval nápis "Nešiřte islám v ČR! Jinak vás zabijeme". Snímek ze 3. ledna 2020 (FOTO: http://www.islamonline.sk/)

Na brněnskou mešitu někdo nasprejoval nápis "Nešiřte islám v ČR! Jinak vás zabijeme". Policie čin od pátečního odpoledne vyšetřuje, řekl ČTK policejní mluvčí Bohumil Malášek. Mešita ve Vídeňské ulici, jediná v Brně, se stala terčem anonymního útoku v minulosti již několikrát.

"Případ jsme zadokumentovali a zjišťujeme informace, které by nás mohly dovést k pachateli," řekl Malášek. Policisté podle něj věc vyšetřují jako poškození cizí věci.

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi (Muneeb Hassan Alrawi) ČTK řekl, že útok na mešitu přichází po delší době klidu. "Policii jsme to oznámili, jakmile jsme to zjistili. Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku," řekl Alravi.

Útoky na mešitu se objevovaly zejména po roce 2015, kdy vrcholila migrační krize a do Evropy proudily statisíce uprchlíků. Nynější případ se stal v době zvýšeného mezinárodního napětí po americkém útoku a zabití íránského generála Kásema Solejmáního.

Podle serveru Islamonline.sk jde za posledních pět let již o osmý incident zaměřený na brněnskou mešitu. V prosinci 2013 někdo zavěsil na vchodové dveře kus vepřového masa a před vstup do mešity nasypal vepřové kosti. V srpnu 2015 někdo rozbil na mešitě okna železnou tyčí a o tři měsíce později kdosi postříkal celé dveře a přední stěnu pravděpodobně motorovým olejem.

Při jiné příležitosti ji z venku posprejovali protimuslimskými hesly a vyrazili vchodové dveře.

V září 2015 se před mešitou shromáždilo několik členů Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Na dveře mešity nalepili znaky své strany a verbálně napadali přítomné muslimy.

V roce 2016 vandalové položili před dveře mešity tašku s prasečí hlavou. V témže roce se zde sešlo také asi 100 odpůrců islámu pod vedením Martina Konvičky, jedli zde vepřové a pili alkohol. Muslimové tehdy kvůli obavám z dalších útoků nainstalovali na objekt bezpečnostní kameru, která je dosud funkční.

Mešita v Brně se otevřela v roce 1998 a muslimové se zde pravidelně scházejí k modlitbám. Už před otevřením vyvolala protesty. Islámská nadace v Brně původně chtěla i věžičku symbolizující minaret, ale nakonec po protestech ustoupila. Nade dveřmi je tak jen zelená mozaika s náboženským textem.