V Letech u Písku začne demolice vepřína, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Bude tam památník holokaustu Romů

Vepřín v místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku (FOTO: Muzeum romské kultury)

V Letech u Písku začne 22. července demolice bývalého vepřína, v jehož místě stál za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. Demolice je nutná k vybudování důstojného památníku k uctění obětí holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Zpravodajskému serveru Romea.cz to oznámila Karolina Spielmannová, mluvčí Muzea romské kultury, které památník vybuduje a místo spravuje.

Poslední možnost si prohlédnout areál vepřína

Nabídku na demolici areálu podalo 17 zájemců. Následně došlo k formálnímu i obsahovému posouzení, jehož výsledkem bylo zvolení nabídky od společnosti AWT rekultivace, a. s., s níž se podepíše smlouva. Náklady demolice by neměly přesáhnout 110 milionů korun a je financována Ministerstvem kultury ČR.

"Dne 22. 7. 2022 od 13 h proběhne předání staveniště k rukám vítězů veřejné zakázky na demolici areálu bývalého vepřína v Letech u Písku. Tímto symbolickým aktem začíná dlouho očekávané bourání celého areálu," uvedla Spielmannová.

V rámci akce vystoupí osobnosti veřejného i politického dění, které se zasadily o nový památník Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Návštěvníci v tento den získají také poslední možnost si areál vepřína prohlédnout, tentokrát za přítomnosti pamětníků a aktivistů.

Historie: Vepřín byl postaven v 70. letech 20. století

Vepřín, který byl v provozu od 70. let 20 století až do jara 2018, stojí na místě bývalého pracovně kárného a posléze sběrného tábora. Od srpna 1942 se stal areál v Letech u Písku (stejně jako jeho obdoba v Hodoníně u Kunštátu) tzv. cikánským táborem, v němž byly na rozdíl od dvou předchozích typů zařízení vězněny v nelidských podmínkách celé romské rodiny – došlo tak ke změně na tábor koncentrační. Tzv. cikánským táborem I – Lety prošlo 1309 osob, z nichž nejméně 326 zde zahynulo. Většinu těchto obětí tvoří děti. V roce 1943, bezprostředně po hromadných transportech mužů, žen i dětí na téměř jistou smrt do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau, byly budovy tábora srovnány se zemí a spáleny.

V blízkosti letského nouzového hřbitova obětí (cca 300 m od místa tábora) byl v roce 1995 umístěn památník a celé místo se v roce 1998 stává kulturní památkou (KP), jež byla v roce 2012 Památníkem Lidice upravena – došlo k vystavění amfiteátru, repliky vězeňské ubikace, parkoviště a naučné stezky. Od roku 2018 je správcem KP Lety Muzeum romské kultury.

Nový památník: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Vláda schválila výkup vepřína za 372,5 milionu korun bez DPH v roce 2018 a Muzeum romské kultury bylo pověřeno na jeho místě vybudovat nový památník: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Ten by měl být důstojným místem uctění památky obětí, stejně tak je však jeho cílem připomínat tragická fakta spojená s existencí letského tábora.

„Památník musí také vzdělávat a informovat o historii Romů a Sintů v Čechách ve 20. století, vysvětlovat kořeny nenávisti, diskriminace a podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití," uvedla Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová

Na demolici vepřína dle časového harmonogramu naváže I. etapa projektu výstavby nového památníku, během které bude vybudováno návštěvnické centrum s expozicí a multifunkčním sálem. Zároveň dojde k revitalizaci prostoru KP Lety. Tuto etapu výstavby významně financuje projekt KU-PDP01-001 – Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v programu KU – Program kultura v rámci Fondů EHP 2014–2021, dále Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo financí ČR.

Projekt bude pokračovat II. etapou – zrealizováním krajinářsko-architektonické podoby celého areálu památníku včetně venkovní části expozice a pietní úpravy místa někdejšího tábora (Stezka paměti vedoucí od budovy plánovaného návštěvnického centra ke kruhovému památníku, kde stával protektorátní tzv. cikánský tábor).