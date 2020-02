V Předlicích a Krásném Březně je několik lidí nakaženo úplavicí

Chudinské ghetto v Předlicích (Ilustrační FOTO: Safranek-interia.eu, Wikimedia Commons)

V Ústí nad Labem vzrostl počet lidí s úplavicí. V polovině února bylo nakažených 5 osob, nyní má nemoc deset lidí, z toho osm dětí. Všichni nakažení se léčí v izolaci na infekčním oddělení v nemocnici. Nemoc se šíří především mezi obyvateli ve čtvrti Předlice a několik nakažených lidí je hlášeno i v části Krásné Březno.Nákaza způsobuje průjmy a zvracení, vysoké horečky a křečovité bolesti břicha. Poslední dva laboratorně potvrzené případy se objevily o víkendu. Netýkají se dětí, které by navštěvovaly kolektiv. „Jsou to všechno buď malé děti, nebo dospělé osoby," uvedla Eva Patrasová z protiepidemického odboru krajské hygienické stanice .Hygienici kontrolují, zda rodiny, u nichž se úplavice vyskytla, navštívily lékaře, a doporučují opatření v domácnostech. „Je to zejména dezinfekce povrchů, členové rodin se poučují o hygieně rukou a dospělým zdůrazňujeme, že mytí rukou musí kontrolovat u dětí. V rodinách se provádějí tři kontrolní výtěry na případný záchyt onemocnění," uvedla epidemioložka.Průběh nemoci je individuální. Někteří z nemocných dostali antibiotika. Dokud nebudou negativní, musí zůstat na infekčním oddělení.Úplavice se objevila ve čtvrti Předlice, kde hygienici nařídili preventivní opatření v místní základní škole. „Tato skupina obyvatel migruje přes město, dvě z rodin, kde se nemoc vyskytla, bydlely vedle sebe v Krásném Březně. Ohniskem tak nejsou jen Předlice," uvedla Patrasová.