V Táboře budou mít dva romské poradce, jeden bude Rom, druhý Čech. Většinu nákladů zaplatí Norské fondy

Ilustrační koláž: Romea.cz

Táborská radnice bude mít dva romské poradce, kteří se zaměří na možné problémy v soužití obyvatel města. Půjde například o vztahy mezi majoritou a minoritou. Také kvůli tomu by měl každý z poradců pocházet z jednoho etnika. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města. Institut romského poradce využívají na jihu Čech například i České Budějovice. Jihočeský kraj pak zřizuje pozici romského koordinátora.

Zatím minimální předpokládaná doba trvání projektu je do dubna roku 2024. Náklady na něj činí přibližně 2,5 milionu korun a z 85 procent je pokryje dotace z Norských fondů. Oba poradci budou zaměstnanci městského úřadu a budou spadat pod kancelář starosty. Projekt pak garantuje jeho udržitelnost do roku 2026. "Ovšem neznamená to, že pak nemůže i dále pokračovat," řekl Martin Nešuta z kanceláře táborského starosty.

"Z mé dvacetileté praxe v sociálních službách úspěch vždy závisí na dvou věcech. Jedná se o pracovní atmosféru a spolupráce všech zúčastněných subjektů. A podle mého názoru tento projekt tyto podmínky vytváří a splňuje," uvedl táborský místostarosta Martin Mareda (Piráti).

Město před časem například řešilo problematiku takzvaných dětských gangů. Jejich členové na některých místech Tábora podle svědků napadali kolemjdoucí a některé i okrádali. Radnice proto loni začala využívat asistenty prevence kriminality, kteří pomáhají městským strážníkům.

Nový projekt romských poradců město pojmenovalo Všichni společně.

"Symbolizuje to snahu vedení města vytvářet harmonické podmínky pro soužití lidí a zaměřit se na případné střety majority s minoritou. Poradci nám zanalyzují možné problémy, budou je aktivně vyhledávat a hlavně budou spolupracovat s portfoliem organizací pro hledání řešení," uvedl Nešuta.

Problémy mohou podle něj nastat například v otázce šikanování ve škole nebo pobírání sociálních dávek. "Ale to teď dopředu skutečně přesně nelze specifikovat," uvedl.