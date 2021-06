V Ústí nad Labem budou pamětní kameny připomínající genocidu Židů

Stolpersteine - ilustrační foto (FOTO: Wikipedia.org)

Na podzim se v Revoluční ulici v Ústí nad Labem objeví osm pamětních kamenů připomínajících tragický osud Židů za druhé světové války. Takzvané Stolpersteine neboli kameny zmizelých město vyjdou na 30.000 korun, řekla náměstkyně primátora Eva Outlá (PRO! Ústí).

"Ústí nad Labem se k tomuto projektu připojuje tím, že letos hodláme připomenout osm obětí této perzekuce. Jedná se o rodinu Pickových a rodiče spisovatele Bedřicha Rohana," uvedla Outlá. Rodina Pickových v Ústí nad Labem před válkou vlastnila jeden z největších obchodů s textilním zbožím, část rodiny zemřela v koncentračních táborech. Spisovatel a novinář Rohan se narodil v roce 1920 v Ústí nad Labem, zemřel v roce 2006. Za války sloužil u Královského letectva, po válce pracoval v ČTK, Mladé Frontě, Rudém právu, Československé televizi a po opětovné emigraci do Británie v BBC a německé agentuře DDP. Jeho rodiče zavraždili nacisté v Osvětimi, což se dozvěděl až po návratu do vlasti z britské emigrace. V Československu zůstal 23 let než opět emigroval.

Dlažební kostky s mosazným povrchem zasazené do chodníků navrhl německý umělec Gunter Demnig. S myšlenkou pamětního kamene vsazeného do chodníku před domy obětí holokaustu přišel v roce 1992. Před radnici v Kolíně nad Rýnem umístil první kámen, o který je třeba 'klopýtnout pohledem'. Od té doby se podobné kameny vsazují do dlažby po celé Evropě včetně ČR. Například v Olomouci jich mají už 270.

Oběti holokaustu, kterými se stalo i na 1000 ústeckých Židů, v Ústí nad Labem připomíná i Davidova hvězda ze žuly. Autorem pomníku, který stojí na místě bývalého židovského hřbitova, je ústecký architekt Michal Gabriel. Židovská obec byla v krajském městě nejhojněji zastoupena na přelomu 19. a 20. století. V místech, kde dnes stojí obchodní centrum Forum, se kdysi nacházela synagoga. Na Silvestra v roce 1938 ji vypálili nacisti, později byla přestavěna na výrobnu uzenin.