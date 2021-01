Varnsdorf: I poslední romská rodina z Kovářské skončila na ulici. Město nepomohlo

Panelová domy v ulici Kovářská ve Varnsdorfu (FOTO: ROMEA TV)

I poslední romská rodina žijící na sídlišti v Kovářské ulici ve Varnsdorfu skončila na ulici. Majitel bytů je začátkem ledna vystěhoval na ulici. Pětičlenná rodina i přes sliby starosty města Varnsdorf Rolanda Sollocha městský byt nedostane a to i přesto, že jsou oba manželé pod městem několik let zaměstnaní a v žádném případě nepatří mezi neplatiče.

Část bytů v Kovářské ulici, jež má mezi místními špatnou pověst, koupil v druhé polovině loňského roku podnikatel Lukáš Rak, který chce panelové domy rekonstruovat. Rak je jednatelem společnosti Butterfly Factory s.r.o., která podle katastru nemovitostí vlastní nyní řadu bytů v lokalitě Kovářská.

Během léta vystěhoval nájemníky, kteří dlužili na nájemném a službách, a během podzimu loňského roku postupně vystěhovával i ty, kteří žádné dluhy neměli. Přesto se zdálo, že alespoň jednu rodinu nepotká stejný osud a to díky starostovi Varnsdorfa Rolandu Sollochovi, který jim přislíbil pomoc. A to jen proto, že Iveta Balážová pracuje pro město jako domovnice a její manžel působí už patnáct let u technických služeb města Varnsdorf. Solloch (ANO) už dříve pro server Romea.cz označil manžele jako bezproblémové zaměstnance, kterých si váží.

Iveta Balážová: "Kdyby nám nepomohla paní Hučková, tak opravdu skončíme na ulici. Z města neustále přicházely sliby, že máme počkat týden, čtrnáct dní, pak zase týden a přitom se nic nedělo."

Minulý týden se ale i pro Balážovy situace zcela změnila. Rodina společně se třemi dětmi nadobro opustila byt v Kovářské ulici a ocitla se tak bez střechy nad hlavou. Starosta města Varnsdorf a s rodinou údajně přestal komunikovat, nelze se s ním spojit a svého slibu podat pomocnou ruku nedostál. Jako možné východisko jim před časem nabízel krátkodobé ubytování na městské ubytovně TGM, která nejenže podle místních nesplňuje hygienické podmínky, ale z dlouhodobého hlediska neřeší ani problém s bydlením vystěhovaných rodin z Kovářské ulice.

Pomocnou ruku Balážovým dočasně poskytla, tak jako i dalším třem rodinám, paní Hučková, která si nedaleko malého sídliště pronajímá drážní domek.

„Kdyby nám nepomohla paní Hučková, tak opravdu skončíme na ulici. Z města neustále přicházely sliby, že máme počkat týden, čtrnáct dní, pak zase týden a přitom se nic nedělo. Když už to vypadalo, že se budeme konečně stěhovat, přišla od města informace, že nám nabízejí pouze ubytování na městské ubytovně TGM. Kdybychom se tehdy nedomluvili s panem Rakem, aby nás v bytě ještě nechal, že máme od vedení města přislíbený městský byt, skončili bychom na ulici ještě o to dřív,“ řekla pro zpravodajský server Romea.cz zoufalá Iveta Balážová, která je z důvodu diagnostikované dětské obrny sedm let v invalidním důchodu.

„Na vedení města jsme apelovali, že si ubytovnu za 15 600 na měsíc nemůžeme opravdu dovolit a to i přesto, že oba pracujeme. Jednoduše bychom nevyžili. Ale jak vidíte, nepomohlo to,“ dodala Balážová.

Úhrada městské ubytovny TGM činní pro dospělou osobu 121 korun a pro dítě 60 korun na den. Na podmínky ubytovny, která se podle místních nachází v dezolátním stavu, je měsíční částka za ubytování pro osoby a rodiny v krizi a bytové nouzi vysoká.

„Jakmile máte za sebou minulost v podobě Kovářské, neseženete bydlení nikde. Posledních šest let jsem se snažila odstěhovat a nepodařilo se mi to. A to si vezměte, že s manželem oba pracujeme a snažíme se fungovat úplně běžně. A pak po nás chtějí, abychom si za pár týdnů našli bydlení jinde, a vůbec nám v tom nepomohou. I mě štvalo, že tam s námi bydlely některé problematické rodiny, ale nikdy by mě nenapadlo, že na to doplatíme všichni,“ posteskla si Iveta Balážová.

Většina vystěhovaných rodin si bydlení našla mimo město Varnsdorf, ale některé z nich se znovu vrátily do města a bydlí v současné době na ubytovně TGM. Čtyři rodiny, včetně paní Balážové našly prozatímní azyl u paní Hučkové. Rodiny se prakticky nemohou hnout z místa, protože se při hledání bydlení potýkají s diskriminací na trhu s pronájmy nemovitostí.

„Je to pro mě náročné, ale zatím se nějak držím. Starosta s námi nekomunikuje, neustále se vymlouvá na jednání, nebo že je mimo město. Takže zatím čekáme, ale to čekání trvá už čtyři měsíce,“ uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Hučková a dodává, že rodiny nemůže nechat na ulici zmrznout.

„Děti by šly do dětského domova a z rodiče by zůstali na ulici. Starosta mi před časem řekl, že byty sice mají, ale že nejsou určené pro tyto rodiny, které se ocitly bez bydlení, ale pro bezdomovce. Já jsem ho upozorňovala na to, že tohle jsou také nyní bezdomovci, kteří nemají kam jít, ale nepomohlo to,“ řekla paní Hučková.