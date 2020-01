Vašek Sivák: "Teď bych rád bojoval za profesionály", říká amatérský mistr světa v kicboxu Václav Sivák.

Romea TV vám přináší portrét úřadujícího mistra světa Wako v disciplíně K1. V kategorii do 65,5 kg se jím 25. října loňského roku stal talentovaný ostravský rodák Václav Sivák. Navštívili jsme jej v jeho rodném městě, zpovídali jeho i tátu, který svého syna ke sportu od mala vede. Věnoval se nám i jeden z jeho trenérů. Viděli jsme, jak Vašek Sivák trénuje, ptali se na to, co se změnilo, jak se v průběhu Mistrovství světa v Sarajevu cítil, co plánuje dál. Od naší návštěvy na konci listopadu vyhrál Vašek junior další zápasy a rád by se probojoval k profesionálům. Teď se chystá letět trénovat do Thajska, má nové manažery, kteří mu pomáhají s publicitou. Sport je pro něj láskou a životním stylem, za nimž stojí spousta dřiny a odříkání. A touhy být i nadále nejlepší!