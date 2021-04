Vašíčka vyrazili z SPD, od té doby tvrdí, že hnutí řídí kmotr Hrdlička. Sám je politikem kontroverzním

Robert Vašíček (foto z předvolebního videa na youtube).

Vedení SPD Tomia Okamury těsně před Velikonocemi vyloučilo ze svých řad místopředsedu pražské buňky Roberta Vašíčka. Ten poté promluvil o poměrech strany, o niž se v mnohých hlasováních opírá vláda Andreje Babiše. Rozhovor s ním přinesl server Neovlivní.cz.

Vašíček – shodně jako další lidé zevnitř SPD – zmiňuje jako klíčovou postavu, která stojí v pozadí hnutí, pražského podnikatele Tomáše Hrdličku, kterého premiéři Mirek Topolánek a Andrej Babiš označili za kmotra – člověka, který propojuje politiku a byznys.

“On je jakýmsi mentorem. Je to velmi chytrý člověk. Veškerá chytrá rozhodnutí pocházejí z jeho hlavy,” říká o Hrdličkovi v souvislosti s SPD vyloučený Robert Vašíček. Sám Hrdlička v minulosti v rozhovoru pro pořad TV Seznam Zvláštní vyšetřování svou roli zlehčoval: “Jediné, co mě váže s SPD, je můj dlouholetý vztah s Radimem Fialou.“

Jak ale nyní popisuje Vašíček, Hrdličkova role je mnohem větší, než on sám připouští. Mluví také o Okamurovi, o fungování partaje či vylučování nepohodlných členů.

Podle vyloučeného Vašíčka SPD nefunguje jako demokratické hnutí: "Už stanovy hnutí odporují demokratickým principům a principům právního státu. Vylučování členů se děje za zavřenými dveřmi v jejich nepřítomnosti. O kandidátních listinách vůbec nerozhodují oblastní nebo regionální konference členů. O všech kandidátkách až do poslední vesnice rozhoduje předsednictvo. A podle stanov je navíc platné pouze se souhlasem předsedy."

Podle Vašíčka nejvyšší funkcionáři hnutí natolik zpovykaní už ani samotné stanovy nedodržují a ustrašenost členů SPD nahrává vedení v diktátorském přístupu. "Pokud se ohradíte proti zjevné lži, manipulaci, nespravedlnosti nebo porušení stanov, okamžitě vám vyhrožují vyhazovem a zbytek členské základny straší piráty a uprchlíky."

Jak Vašíček dál tvrdí, podle stanov sice řídí SPD předseda Okamura, ve skutečnosti po Praze chodí Jan Čížek (pražský podnikatel, který vydává desítky časopisů radničního typu) a vypráví, že Okamuru ovládá. "Je dost zvláštní, že to říkala veřejně po svém vyloučení řada dalších členů hnutí SPD, například poslanec Lubomír Volný. Je mi znám případ vyloučeného místopředsedy regionálního klubu SPD Plzeňského kraje Zdeňka Maštalíře, který byl vyloučen po odeslání dopisu na předsednictvo SPD, kde kritizoval volební noviny Jana Čížka a označil je za nevhodné. Také v mém případě přišlo vyloučení poté, kdy jsem členskou základnu upozornil na propojení Jana Čížka a Tomáše Hrdličky. Mohu tedy říct, že Jan Čížek je styčným důstojníkem Tomáše Hrdličky v hnutí SPD a řídí Tomia Okamuru."

Hrdlička je podle Vašíčka jakýmsi mentorem, je to velmi chytrý člověk, veškerá chytrá rozhodnutí pocházejí z jeho hlavy. "Nemá ale rozhodně cit pro výběr spolupracovníků. Jan Čížek je dle mého mínění arogantní sebestředný sociopat bez soucitu s lidmi. Během tří let mého působení zničil mnoho členů hnutí SPD. V politice je normální s někým nesouhlasit. Demokratické principy a principy právního státu jsou o interakci lidí různých názorů, za které nemohou být pronásledováni. Pan Čížek nic z toho neuznává. Bez krytí Tomáše Hrdličky by to nebylo možné, členská základna by ho dávno vyloučila. Tomáš Hrdlička nechce být spojován s hnutím SPD, protože se jedná o společenskou ostudu. Vybral si tedy svého klauna Čížka, který dělá špinavou práci."

Na DVTV Vašíček tvrdí, že "v SPD dochází k odvádění peněz z hnutí na jinou než politickou činnost. Hnutí řídí Tomáš Hrdlička, totalitním vládcem je skupina podnikatelů napojená na Okamuru, Okamura má ale podle stanov rozhodující hlas. Když jsem do strany vstupoval, věřil jsem, že dokážu uhlídat demokratický proces, strana ale není demokratická, umlčuje své členy a zastrašuje je."

Vašíček sám je kontroverzním politikem. Na svém twitterovém účtu tvrdí, že "SPD rozjela plán na ovládnutí České televize. 36krát zvala dramaturgie ČT poslance SPD do svých pořadů. Tomio Okamura a Radim Fiala záměrně nepředávají pozvánky svým poslancům, aby mohli tvrdit, že je ČT nezve.Naplňuje se dlouholetá snaha odstranit ředitele Dvořáka. Je to kampaň?"

Sám ovšem vystupuje v dezinformační televizi Raptor, kterou ovládá proruský aktivista Žarko Jovanovič. Stejně jako další extremisté hovoří Vašíček o Evropské unii jako o bruselském diktátu. V loňském květnovém vydání radničních novin doporučil Vašíček občanům, aby se ochránili před nákazou koronavirem pravidelným pitím mátového čaje. Ten totiž obsahuje mentol, který podle něj zabraňuje napadení plic koronavirem. Podobné fake news bývají součástí různých konspiračních teorií.

Vašíček na sebe upozornil už dříve, když se angažoval proti stavbě pomníku vlasovců v pražských Řeporyjí i proti odstranění sochy maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6. V dubnu 2020 dokonce poskytl rozhovor ruské státní televizi Rossija 1, která se v té době věnovala právě odstranění památníku sovětského vojevůdce v Praze. Vašíček přitom v pořadu „Zprávy týdne“ vystoupil jako starosta Prahy 11, v té době zde však byl pouze jedním ze dvou opozičních zastupitelů.

V roce 2018 se jako jeden z kandidátů snažil manipulovat se členy volební komise. „Vašíček přinesl spolu s nějakým dalším mužem koláčky, vyžádal si jméno člena, který v komisi sedí za SPD, a řekl, že nás všechny zve večer do restaurace na posezení. Ta drzost mě i ostatní hrozně zarazila,“ popsala iDnes.cz místopředsedkyně volební komise Petra M., který si nepřála uvést své příjmení.