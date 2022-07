Vedení STAN se distancovalo od rasistických výroků starosty Poděbrad, na kandidátce do voleb však zůstane. Výroky odsoudila zmocněnkyně pro lidská práva

Zleva: Jaroslav Červinka, Vít Rakušan, Klára Laurenčíková Šimáčková (Koláž: Romea.cz)

Vedení STAN se distancovalo od výroků svého starosty v Poděbradech Jaroslava Červinky, který na jednání zastupitelstva naznačoval, že by chtěl střílet Romy. Vedení hnutí přijalo starostovu omluvu a dál je to „uzavřená záležitost“. Z kandidátní listiny do komunálních voleb tak stažen nebude, jeho práci prý mají zhodnotit voliči.

„Ten výrok pana starosty Červinky je zcela nepřijatelný. Svého vyjádření pan Červinka lituje, již se za něj veřejně omluvil. Věřím, že se již podobná věc nebude opakovat. Celou věc tímto považuji za uzavřenou. Jeho práci za čtyři roky ve městě ať vyhodnotí voliči,“ řekl Deníku N místopředseda středočeského STAN Ondřej Lochman.

Jaroslav Červinka se na jednání zastupitelstva rozpovídal o nehodě, která se měla stát v roce 2001 a policie jí prý nechtěla řešit, protože jí způsobili psi, která vlastnil Rom.

"Možná, že jsem jeden z mála nebo jediný starosta, který dostal kdysi dávno od přednosty okresního úřadu důtku, že jsem rasista. Já rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé a ta důtka tehdy byla docela jako velká sranda, protože jsem před příslušníkem Policie České republiky, když se řešila dopravní nehoda, kterou způsobili psi, které vlastnil romský spoluobčan. Přijel jsem, identifikoval jsem vlastníka a policie vycouvala, že to nechce řešit, protože se to týká Roma a já jsem pak pronesl tu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou a já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy. V pátek odpoledne. V pondělí jsem byl na policii a podával vysvětlení, že mám sklony k rasismu a že chci naše spoluobčany střílet tak, tak to úplně nebylo, ale bylo to tak, jako že to chci řešit a nechci trpět tyhlety věci. Nepořádek, nečistoty," řekl na jednání zastupitelstva starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.

Část videozáznamu z jednání zastupitelstva, kde Jaroslav Červinka příhodu vypraví, je však záhadně bez zvuku. Videozáznam i ze zvukem se však objevil na sociální síti Twitter.

Výroky starosty jako nepřijatelné označila Zmocněnkyně pro lidská práva vlády ČR Klára Laurenčíková Šimáčková.

"Takovéto výroky jsou nepřijatelné. Je nutné se proti obdobným nenávistným postojům jasně vymezit. Neumím si představit, že něco takového dnes a denně mohou číst či slyšet romské děti, které chtějí stejně jako ostatní patřit do světa, kde se lidi nerozdělují na přijatelné a nepřijatelné třeba jen pro svou barvu pleti. Naše společnost potřebuje rozvíjet zdravé hodnoty respektu a solidarity, nikoliv být nadále rozeštvávána proti sobě navzájem," uvedla Laurenčíková Šimáčková.

Starosta si na příhodu vzpomněl, když reagoval na příspěvky místních občanů, kteří si stěžovali na špatné soužití s jednou romskou rodinou.

Červinka se v rozhovoru pro Deník N omluvil a později zveřejnil omluvu i na sociální síti Facebook.