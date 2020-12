Věra Jourová: Jednou z cílových skupin, kterým v příštím období mají pomáhat evropské peníze jsou i Romové. Důležitý je sběr dat, nemůžeme pomáhat naslepo

Věra Jourová, česká kandidátka do funkce evropské komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen, vystoupila 1. října 2014 na slyšení v Evropském parlamentu. (FOTO: © European Union 2014 - European Parliament)

Evropská unie bude v České republice v dalším období finančně podporovat boj proti sociálně vyloučeným lokalitám a jednou z cílových skupin mají být i Romové. EU chce podporovat jejich sociálně-ekonomickou integraci. Uvedla to v rozhovoru pro ROMEA TV místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

„Chceme pokračovat ve financování projektů, které v minulosti ne vždy šly tam, kde bylo potřeba. Tím jsou dle našeho názoru vyloučené lokality. Tam žijí chudí lidé, kteří mají menší šanci se uplatnit na trhu práce, žijí tam děti, které mají od samého počátku omezené možnosti mít jednoho dne kvalitní zaměstnání, kvalitní život. Proto chceme, aby se financování zaměřilo tam, kde je potřeba,“ říká v rozhovoru s Richardem Samkem eurokomisařka Věra Jourová.

VIDEO

Přestože v článku IV, bodě VIIIa dokument Rady Evropského sociálního fondu výslovně zmiňuje Romy, finanční pomoc není výhradně určená jen jim. Stejně jako u předchozí strategie se zaměřuje na chudé lidi. Romové zde slouží jako příklad jedné ze skupin obyvatelstva ohrožených chudobou, na kterou má být pomoc cílena.

„Má to být pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením, jako jsou například Romové. Nikdy jsme neřekli, a neříkáme to ani teď, že to mají být peníze výlučně směřované k Romům. Zejména nám jde o děti, kterým bychom přáli lepší život, než mají jejich rodiče a chceme tomu pomoct penězi. Romy jsme jmenovali jako jednu ze skupin, které by se mělo pomáhat," uvedla Věra Jourová.

Článek 4, specifický cíl VIIIa) Bojovat proti diskriminaci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové, a podporovat jejich sociálně-ekonomickou integraci.

Podle Jourové je důležitý i sběr etnických dat, kterému se některá česká ministerstva brání. "Není problém se sběrem dat pokud jsou anonymizovaná. Nikde by se nemělo objevit, že pan XY se hlásí k romskému etniku, to je obecné pravidlo. Ale sběr dat pro účely přípravy projektů a pro účely kontroly, kam peníze šly, je naprosto v pořádku. My nemůžeme financovat něco úplně naslepo s tím, že doufáme, že peníze půjdou tam, kam je potřeba, takhle se to nedá dělat," upozornila Věra Jourová.

Finanční prostředky poputují na vybrané projekty prostřednictvím ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí. Ta mají za úkol administraci a distribuci těchto evropských financí prostřednictvím dvou největších stěžejních programů.

„Byla bych ráda, aby to Česká republika zvládla a peníze mohli pomáhat v Česku. V Bruselu jsme se shodli na tom, že Česko patří mezi několik zemí, které mají dlouhodobé problémy a my potřebujeme, abychom realizovaly projekty, ne nějaké jednorázovky, ale projekty, které poskytnou trvalejší, stabilní pomoc,“ vysvětlila eurokomisařka Jourová.

Během předchozích období Evropská unie investovala do řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit kolem 2,5 miliardy eur. Přesto je dnes chudinský čtvrtí víc, než kolik jich zmiňovala zpráva sociologa Ivana Gabala.

„Ty peníze nebyly přesně zacílené. Proto jsme tuto strategii více konkretizovali, aby bylo jasné, že se nám jedná o podporu lidí ohrožených chudobou s důrazem na vzdělávání a tvorbu pracovních míst. Také chceme mechanismy, které umožní jednodušší čerpání peněz. Když to řeknu natvrdo, byrokratické překážky nutí projekty požírat sami sebe a ne všechny peníze jdou na samotný účel,“ dodává eurokomisařka Věra Jourová.