Většina předsedů politických stran k Památnému dni romského holokaustu na sociálních sítích mlčí. Nejhlasitěji se ozval Ivan Bartoš, status napsal i Vít Rakušan a Andrej Babiš

Zleva: Andrej Babiš, Vít Rakušan a Ivan Bartoš (Koláž: Romea.cz)

Dnes si připomínáme Památný den romského holokaustu, při této příležitosti jsme se podívali na sociální sítě předsedů politických stran, které mají šanci v říjnových volbách získat více jak 5 procent a zasednout do poslanecké sněmovny. Z devíti lídrů těchto stran si do vydání tohoto článku tento den připomněli pouze tři. Asi nejhlasitěji Pirátská strana a její předseda Ivan Bartoš. Status přidal i předseda STAN Vít Rakušan a předseda ANO Andrej Babiš, který je zároveň předseda vlády. Ostatní mlčí...

"Připomeňme si oběti holocaustu Romů," napsal na sociální síti Facebook Ivan Bartoš na začátek poměrně dlouhého příspěvku, který sdílí i oficiální profil Pirátské strany.

"Abychom nezapomněli na zločiny nacistů a jejich kolaborantů ani na utrpení obětí zrůdných ideologií nenávisti. Nic podobného se nesmí opakovat. Kdo se chce podbízet nenávistí má sklidit jen hanbu," napsal pak i na sociální síti Twitter.

2. srpna si připomínáme romský holocaust. Abychom nezapomněli na zločiny nacistů a jejich kolaborantů ani na utrpení obětí zrůdných ideologií nenávisti. Nic podobného se nesmí opakovat.

Kdo se chce podbízet nenávistí má sklidit jen hanbu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 2, 2021

Piráti v letošních volách budou kandidovat v koalici s hnutím Starostové a nezávislí, kd je předseda Vít Rakušan. "Nezapomeňme a už nikdy nedovolme, aby byla stejným způsobem trestána jakákoliv skupina lidí jen za to, kým se narodí," napsal na Facebooku i na Twitteru Rakušan.

Památný den romského holokaustu připoměnl předseda ANO a předseda vlády ČR Andrej Babiš. "2. srpna 1944 nacisté v Osvětimi zavraždili tisíce Romů. V srpnu 1942 byl v Letech založen tzv. cikánský tábor, kterým prošlo více než 1300 Romů, přes 300 z nich tam zemřelo. Ty hrůzy musíme mít neustále na paměti a nikdy nezapomenout," napsal na Twitteru Andrej Babiš. Na sociální síti Facebook se do vydání článku žádný příspěvek k romskému holokaustu od Andreje Babiše neobjevil.

Dnes je Památný den romského holokaustu. 2. srpna 1944 nacisté v Osvětimi zavraždili tisíce Romů. V srpnu 1942 byl v Letech založen tzv. cikánský tábor, kterým prošlo více než 1300 Romů, přes 300 z nich tam zemřelo. Ty hrůzy musíme mít neustále na paměti a nikdy nezapomenout.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 2, 2021

Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 k Památnému dni romského holokaustu mlčí. Pouze Tomáš Zdechovský, což je europoslanec za KD-ČSL, na tento den na sociální síti Twitter upozornil.

Dnes si připomínáme Den romského holocaustu. V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zavraždili více než 3000 Romů a Sintů v koncentračním táboře Osvětim - Březinka. Tyto činy nesmí být zapomenuty. A proto dnes vzpomínáme.

— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) August 2, 2021

Z ODS si pravidelně připomíná romský holokaust starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Ten na místní radnici také vyvěsil romskou vlajku.

tywe doufám, že nebudu jediná ODS radnice, co dnes vyvěšuje romskou vlajku. Já vím, že ne. Jen trollím těch pár kolegů, co mají tento týden tradiční problém s kombem romové/buzny. Řeporyje samozřejmě dnes Romové a do pátku buzny. Jako všechny normální radnice.

— Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 2, 2021

Mlčí i předsedové KSČM Vojtěch Filip a ČSSD Jan Hamáček.

Tomio Okamura, který je předsedou SPD, naopak včera 1. srpna sdílel protiromský status, ve kterém připomínal anticiganistické výroky veřejného ochránce práv Stanislava Křečka.

AKTUALIZACE 16:15

Po šestnácté hodině 2. srpna přidala na sociální síť Twitter svůj příspěvek k Památnému dni romského holokaustu i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Připomínka romského holokaustu byla zveřejněna i na profilu TOP 09.