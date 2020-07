VIDEO: Bouřlivá diskuze mezi Romy, majoritou a vedením města v Přerově. Zaznívaly stereotypy i dávno vyvrácené hoaxy

Veřejné slyšení 22. 7. 2020 v Přerově kvůli incidentu mezi dvěma olašskými rodinami (FOTO: Repro video Facebook)

Bouřlivou diskuzi zažil ve středu odpoledne Přerov, kde proběhlo veřejné slyšení kvůli incidentu mezi dvěma olašskými rodinami. V diskuzi se řešila bezpečnost ve městě, ale i sociální dávky a důchody pro Romy.

Na veřejné slyšení v Městském domě přišlo několik set lidí. V sále byli jak etničtí Češi, tak i Romové. Majorita kritizovala politiky, ale i policisty především za údajně liknavý přístup k incidentům. Nelíbilo se jim ani to, že nechali spory řešit olašským králem a zástupce rodin, které stojí za potyčkami, si kvůli řešení konfliktu pozvali na radnici.

Olašští Romové Olašští Romové jsou jednou z romských skupin. Mluví olašskou romštinou, která je z velké části ovlivněna rumunštinou. Pocházejí z rumunského Valašska a Moldavska. Na českém území žije přibližně 25 tisíc olašských Romů (cca 10 % všech Romů). Do roku 1958 velká část olašských Romů na uzemí tehdejšího Československa kočovala.

Veřejné slyšení svolalo vedení města poté, co se v pondělí sešli se zástupci obou rodin na radnici, kde tito olašští Romové deklarovali, že konflikt urovnají. Jen o několik dní dříve se s nimi setkal na popud města a krajské koordinátorky pro národnostní menšiny i olašský král, který apeloval na to, aby spory ukončili. Řadě Přerovanů se však tento postup nelíbí přesto, že právě tato schůzka celý spor zatím uklidnila a jak bylo několikrát zopakováno policejní vyšetřování pokračuje. Neznamená to tedy, že by byla zajištěna výtržníkům beztrestnost.

Majoritní obyvatelé v bouřlivé diskusi volali, že od toho jsou zde zákony, které mají platit pro každého. "Kdyby jsme to udělali my, na zákusek na město byste nás asi nepozvali, co?," zlobili se lidé. Další muž se ptal, zda by měl zásah stejnou intenzitu jako "proti menšině, i proti většině". "Schvalujete paralelní zákony?" zaznělo z dalších úst s narážkou, že konflikt přijel řešit i olašský král.

Renáta Köttnerová: "Na sociálních sítích to není, tak, že rodina A a rodina B udělala nepořádek a musí být potrestána. Tam se to hází na všechny i na ty, kteří nemají žádné problémy."

Vedení města si za postupem ale stojí. "Je něco jiného, když se porvou dva lidé na zábavě, než kdy se znesváří dvě romské rodiny. Ta rodina má 20, 30 členů a je těžké na ně preventivně zapůsobit. Pokud si se zástupci rodin promluvíme, může to zapůsobit i na zbylou část rodiny," uvedl radní Petr Vrána. "Snažili jsme učinit maximální opatření tuto situaci řešit. Museli jsme jim dát jasně najevo, že jejich jednání je nepřijatelné a má trestněprávní účinky. Nemyslím si, že to bylo špatně. Bylo to řešení, které jsme považovali za nejlepší," dodal primátor Petr Měřínský.

Koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti Olomouckého krajského úřadu Renáta Köttnerová upozornila, že konflikt odsoudili i přerovští Romové, kteří jsou některými lidmi házeni do jednoho pytle s rodinami, které byly zapojeny do konfliktu. "Na sociálních sítích to není, tak, že rodina A a rodina B udělala nepořádek a musí být potrestána. Tam se to hází na všechny i na ty, kteří nemají žádné problémy," uvedla Köttnerová.

Rom Ivan Gábor pak upozornil na to, že se jednalo o konflikt šesti lidí ze dvou rodin z celkového počtu 4,5 tisíce Romů v Přerově. "Dneska se tady na veřejném slyšení bavíme o tom, že se pohádalo 6 lidí ze dvou rodin z celkové počtu 4,5 tisíce Romů z Přerova. Nedovedu si představit co by se stalo, kdyby se pohádalo 12 lidí ze tří rodin," řekl Gábor a přerušil ho křik ženy: "To by Přerov lehl popelem!" Na to Gábor kontroval: "Ano, protože vy byste nás upálili!" Gábor se pak znovu ptal, o by se stalo, kdyby se popralo 12 lidí. "Co byste chtěli udělat. Chcete všechny Romy vystěhovat někam za město do stanů?" ptal se Ivan Gábor, jeden z účastníku včerejšího veřejného slyšení.

Majorita opakovala stereotypy a hoaxy o Romech. Romové a Köttnerová je vyvraceli

Během veřejného slyšení v různých obměnách neustále zazníval pocit, že u Romů není prosazován zákon stejně jako u majority. Zástupce městské policie však jasně uvedl, že proti všem porušovatelům zákona se postupuje stejně a nezáleží jestli jde o Romy, Vietnamce nebo majoritu.

Ve vyhrocené atmosféře někteří kritizovali i samotný sociální systém. Majorita opakovala stereotypní názory, že Romové nepracují a žijí pouze ze sociálních dávek.

To se jim snažili vyvrátit přítomní Romové. Mladá Romka například upozornila na diskriminaci Romů na trhu práce. "Moje maminka přišla o práci, nikdy nebyla sociální případ. Další práci ale hledá velmi těžko a to už byla na desítkách pohovorů," uvedla. "Souhlasím s tím, že je sociální systém špatně nastavený, protože se některým vyplatí nepracovat, ale na druhou stranu i když se nějaký Rom snaží, tak nemá šanci," dodala mladá Romka.

Zazněl několikrát vyvrácený hoax, že Romové, kteří nepracují dostanou důchod vypočtený z průměrné mzdy.

V diskuzi však zazněli z úst majoritních občanů i evidentní hoaxy. Jedna žena například tvrdila, že romské děti mají obědy zdarma a české děti ne. Na to reagovala Renáta Köttnerová s tím, že projekt obědů do škol je určen všem dětem a rodinám, které jsou v sociální nouzi.

Další debata se točila i kolem důchodů pro Romy. Zazněl několikrát vyvrácný hoax, že Romové, kteří nepracují dostanou důchod vypočtený z průměrné mzdy. Tuto nepravdivou zprávu už v roce 2010 dementovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro nárok na starobní důchod musí mít lidé splněné kromě jiného dvě podmínky, potřebnou dobu pojištění a dosažení důchodového věku. Příslušné délky pojištění lze podle zákona dosáhnout výdělečnou činností. Výše důchodu, který tvoří základní a procentní výměra, se poté odvíjí od toho, kolik člověk vydělával a jak dlouho do systému přispíval.

"Pokud někdo nemá odpracovaná léta, tak nemá nárok na důchod," řekla během diskuze koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti Olomouckého krajského úřadu Renáta Köttnerová a někteří majoritní občané na ní začali křičet, že to není pravda.

Incidenty, které vyvolaly v Přerově velké emoce, se odehrály minulý týden. Šlo o spory v cukrárně na náměstí, na Žerotínově náměstí i v Bratrské ulici, kde jedna rodina olašských Romů házela po druhé v noci z oken věci, poškozeno bylo několik aut. V obou případech zasahovaly desítky policistů včetně těžkooděnců. Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové dosud nebyl nikdo obviněn, prověřováno je však sedm lidí. "Na základě vlastních získaných poznatků se také zabýváme komentáři na sociálních sítích a v případě, že zjistíme jakékoliv protiprávní jednání, budeme postupovat a řešit je v souladu se zákonem," řekla mluvčí.

