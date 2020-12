PREMIÉRA dnes ve 20 hodin: Čeněk Růžička, Michal Miko, Jan Husák a Nikola Taragoš v debatě o Strategii romské integrace 2021–2030

V posledním půl roce probíhala intenzivní práce na přípravě Strategie romské integrace 2021–2030. Vznikala v kanceláři Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Jak konkrétně strategie vznikala? O tom budou dnes od 20 hodin diskutovat ředitel organizace RomanoNet Michal Miko, ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš a dva členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Čeněk Růžička a Jan Husák.

Čeněk Růžička i Nikola Taragoš se shodují, že strategie vznikala za unikátní spolupráce Romů, neziskových organizací a úředníků. "Osobně si myslím, že hlavní práci a hlavní tah na branku měli Romové," uvedl v debatě Čeněk Růžička.

Jan Husák zdůraznil, že je třeba sledovat dopad použitých finančních prostředků přímo na Romy. "Chceme, aby operační programy vykazovaly data o tom, kolik peněz, na jaké účely a s jakým dopadem bylo vynakládáno na Romy," uvedl Jan Husák, bývalý místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Jak vznikala Strategie romské integrace na roky 2021–2030

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR připravilo první návrh strategie. Ten na konci dubna 2020 otevřelo k veřejným konzultacím. Konzultace měly probíhat formou online dotazníku. Tento postup kritizovali někteří členové "romské" rady a také neziskové organizace. Podle nich byli Romové nedostatečně zapojeni do přípravy samotného textu strategie a ten jim byl předložen v momentě, kdy byl již hotový.

Neziskové organizace v čele s organizací RomanoNet, která sdružuje několik významných romských a proromských organizací, vyzvaly k přepracování strategie, na které se měly zájem podílet.

První společné jednání pracovních skupin pak proběhlo 24. června 2020 v prostorách Impact Hubu, kde došlo k revizi a návrhům nových cílů a opatření.

Pak probíhala až do konce listopadu celá série společných videokonferencí, kde se formuloval konkrétní obsah logických rámců a konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty. Vznikala také finální podoba textové části. Celý materiál byl předložen k podpisu premiéru Andreji Babišovi 10. prosince 2020 a 17. prosince šel materiál do meziresortního připomínkové řízení. Připomínky budou vypořádány během ledna 2021, pak by měla strategii schválit vláda.