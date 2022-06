VIDEO: Dětský den v Chanově byl plný her. Nechyběl klaun a živá kapela

V neděli 5. 6. 2022 proběhla na sídlišti Chanov oslava Dne dětí (FOTO: Aver Roma Chanov)

Nedělní odpoledne patřilo v Chanově těm nejmenším. Konala se zde tradiční oslava Dne dětí, kterou už podesáté pořádal místní spolek Aver Roma Chanov.

Na jednotlivých soutěžních stanovištích před 5. základní školou na mosteckém sídlišti Chanov děti čekaly soutěžní hry. Za jejich absolvování získaly od organizátorů sladkou odměnu.

„Děti si vyzkoušely kupříkladu střelu hokejkou na branku, skákání v pytli nebo musely míčem zdolat všechny kuželky,“ nastínil pro zpravodajský server Romea.cz část dětského programu jeden z organizátorů František Nistor. Do soutěží se hlásily především děti do 12 let.

„Vyšlo nám počasí, takže návštěvnost byla obrovská. Přišlo určitě celé sídliště,“ hodnotí zájem obyvatel Nistor. „V jednu chvíli bylo na akci něco kolem 400 lidí. Jen rozdaných balíčků bylo více jak 200,“ dodal.

Hlavní pozornost dětí a rodičů přitáhl klaun v podání Pavla Krtka, který byl ve svém pestrobarevném oděvu k nepřehlédnutí. Romské děti potěšil svým svérázným humorem a připraveným programem. Pozvání na akci přijal bez nároku na honorář.

„Jsme rádi, že mezi nás pan Krtek přišel, bylo to příjemné zpestření. S dětmi to opravdu umí. Místní nám po akci říkali, že i díky němu byl letošní ročník velmi povedený,“ dodal pro Romea.cz František Nistor. Na akci se představila také známá kapela Roma systém.

Spolek Aver Roma Chanov pořádá pro místní vedle oslav Dětského dne i rozsvícení chanovského stromku, Mikuláše, besídky a řadu sportovních akcí.