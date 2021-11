VIDEO: Dokument Very Lackové připomíná, že v odboji působili i Romové

V pražském kině Aero proběhla minulý týden premiéra dokumentu režisérky Very Lackové „Jak jsem se stala partyzánkou“. Snímek divákům představuje příběhy o Romech v odboji, kteří zahynuli během války. Jeden z nich patří i autorčinu pradědečkovi.

„Je pěkné, že se to konečně stalo a že to můžu sdílet s českým publikem. Lidé vnímají potřebu toho tématu - aby se dostalo do společnosti, že i Romové byli v odboji. Stále mám ale pocit, že je potřeba dokument dostat k více divákům, například do škol nebo romských komunit,“ přibližuje v rozhovoru pro ROMEA TV Vera Lacková.

Dokument získal ocenění na německém festivalu goEast. Pražské premiéry se zúčastnili i odborníci na romskou historii.

„Myslela jsem si, že to především bude o pradědečkovi Věry Lackové a jeho boji, ale takový emoční zásah jsem nečekala. Mile mě překvapilo, jak citlivě tvůrci v čele s režisérkou ztvárnili romství a rodinu,“ řekla pro ROMEA TV romistka Renata Berkyová.