VIDEO: Hejtři nás nezastaví! ROMEA spustila kampaň na podporu stipendijního programu. Podpořte studenty i vy!

Stipendisté organizace Romea na setkání BARUVAS (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Organizace ROMEA spustila k Mezinárodnímu dni Romů novou kampaň na podporu stipendijního programu s názvem Hejtři nás nezastaví! Kampaň vtipným způsobem odpovídá na nenávistné komentáře určené romským studentům, které se objevují na sociálních sítích. Kampaň potrvá od 8. 4. do 31. 8. 2021.

„Snažili jsme se vtipnou formou reagovat na nenávistné komentáře, které se často objevují na sociálních sítích. Chceme lidem ukázat, že mladí Romové studují a chtějí se vzdělávat. A i když jsou tyto nenávistné projevy často nepříjemnou součástí denního života těchto mladých lidí, neztrácejí sílu a motivaci něco dokázat,“ říká Veronika Hlaváčová, koordinátorka stipendijního programu organizace ROMEA.

VIDEO

Od roku 2016 ROMEA v rámci svého stipendijního programu rozdělila více jak 365 stipendií v hodnotě téměř 6 milionů korun. Další stovky studentů využili proplacení doučování, jazykových kurzů nebo studijních pomůcek. Stipendijní program organizace ROMEA však kromě samotného stipendia nabízí další formy podpory. Jedná se hlavně o mentoring a pravidelná setkávání studentů s názvem BARUVAS ( v romštině ROSTEME). Mentory našich nových studentů se většinou stávají studenti, vysokých škol. kteří v minulosti prošli stipendijním programem organizace ROMEA a mají tak zkušenosti, které mohou předat mladším studentům.

„Každým rokem roste počet studentů, kteří se hlásí do stipendijního programu organizace ROMEA. Na začátku projektu, ve školním roce 2016/2017 se do stipendijního programu přihlásilo 90 romských studentů středních a vyšších odborných škol. V loňském roce to bylo již 210 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Je pro nás velmi důležité, abychom podpořili co nejvíce romských studentů a právě proto potřebujeme i podporu soukromých dárců a firem. Právě jednorázové a pravidelné dary tvoří přibližně 30 % financí, které jsou potřeba k fungování stipendijního programu,“ říká Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace ROMEA.

„Je nám jasné, že nemůžeme podpořit všechny romské studenty. Snažíme se ale, aby se do budoucna romský stipendijní program rozšiřoval. Vaše pomoc je tedy důležitější, než si myslíte. Vy jste ti, kteří společně s námi mohou někomu změnit život,“ dodává Veronika Hlaváčová.

„Ve školním roce 2020/2021 mohla organizace ROMEA také díky darům z řad veřejnosti, podpořit poprvé i romské vysokoškoláky. K 61 studentům středních a vyšších odborných škol se tak přidalo 32 studentů vysokých škol. „Jsme velmi rádi, že jsme v letošním roce mohli podpořit i romské vysokoškoláky. Široké spektrum oborů nám ukazuje, že už dávno neplatí tvrzení, že Romové studují jen "sociální práci". Mezi podpořenými vysokoškoláky máme budoucí právníky, učitele, chemiky, ekonomy nebo třeba designéry. Jsem velmi rád, že také díky podpoře široké veřejnosti můžeme pomoci mladým talentovaným Romům v cestě za jejich sny,“ dodává Balog.

Podpořte i vy romské studenty a společně s nimi ukažte hejtrům, že nemají pravdu!

Návod, jak reagovat na hejty v on-line a off-line prostředí můžete najít na stránkách kampaň organizace ROMEA "Můžeš pomoc!", která cílí na širokou veřejnost a vzkazuje jí, že bezdůvodné napadání - ať už slovní nebo fyzické – by nikdy nemělo zůstat bez reakce okolí. Konkrétní možnosti v situaci, kdy se stane člověk takového útoku svědkem např. v MHD nebo na sociální síti, ukazuje pak v kampani herec Hynek Čermák.