VIDEO: Honorární konzulát v Peterborough povede Petr Torák. Česko chce pomoct svým občanů kvůli Brexitu

České ministerstvo zahraničí ve Velké Británii kvůli brexitu posiluje velvyslanectví v Londýně a zřizuje nový honorární konzulát v Peterborough. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka by měl být v jeho čele bývalý policista Petr Torák, který před několika lety obdržel řád Britského impéria. Čeká se pouze na souhlas britských orgánů.

"Je to určitě výrazná osobnost naší krajanské komunity ve Velké Británii. Je to člověk, který má velký respekt a také je to člověk, který by mohl pomoci v následujících měsících v komunikaci s našimi spoluobčany. Víme, že řada z nich stále neví, co musí udělat. Nechceme, aby se po 30. 6. 2021 dostali do nějakých problémů a nebyli ve Velké Británii ilegálně," uvedl v rozhovoru Tomáš Petříček.

Britští občané jsou od ledna v Česku občany takzvaných třetích zemí a stejně je nahlíženo na Evropany v Británii. Pro občany zemí EU tak platí mimo jiné nový bodový imigrační systém. Cizinci dostávají body za specifické dovednosti a kvalifikaci. Občané původně z ČR trvale žijící v zemi mohou po zisku statusu usedlíka počítat se stávajícími pravidly. O status je třeba zažádat do konce června formou registrace.

Občané dlouhodobě usazení v Británii, kteří do 1. července 2021 neobdrží status usedlíka a nebudou v té době čekat na rozhodnutí britských úřadů o udělení statusu, budou v Británii jako ilegálně pobývající občané třetí země.

