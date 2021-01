VIDEO: „Je to ubohé, nízké a ponižující. Staneme se hlasem těch, které před urážkami nemá kdo bránit,“ vzkazují Lopraisovi sestry Kolocovy kvůli rasistickým a sexistickým urážkám

Alyyah a Yasmeen Kolocovy (FOTO: Facebook DAKAR sistaz)

„Vážený Aleši Lopraisi, chtěly bychom ti poděkovat za životní zkušenost, kterou jsi nám dal. Pokusil ses urazit mě a moji sestru Aliyyah, nejspíše jsi tak učinil, ale nejsi první a určitě ne poslední. Už jsme si na toto v České republice zvykly,“ říkají v úvodu videa, kterým reagují na urážky známého závodníka Rallye Dakar, Alyyah a Yasmeen Kolocovy. Za sestry se postavila i Mezinárodní automobilová federace (FIA).

Dcery Martina Koloce, šéfa konkurenční závodnické stáje Buggyra Racing ve své nahrávce vyjadřují zklamání nad tím, že se nevhodných výroků dopustil profesionální sportovec a navíc kolega – dívky se za dva roky rovněž chystají startovat v jedné z kategorií dakarského závodu.

„Pojďme si shrnout fakta. Na své sociální sítě jsi publikoval pro nás urážlivé video, které na nich nechal už asi týden. Poté jsi lhal médiím, když jsi mluvil o omluvě, když jsi neměl odvahu jít třicet metrů od svého stanu a říct nám: omlouvám se. Místo toho jsi lhal. Mimochodem, ono chlapácké video na svých sítích stále máš,“ říká Aliyyah.

„Abychom příběh zkrátily, tvoje silácké chování nám dodalo sílu, že od této chvíle budeme závodit s tímto poselstvím. Staneme se hlasem chlapců a dívek, kteří nemají silný tým a rodinu, které by je podporovaly nebo bránily před jakýmkoliv podobným zneužitím či urážkou,“ navazuje na sestru Yasmeen.

Lopraisovy výroky se na veřejnost dostaly v nahrávce videa z kabiny z páté etapy závodu, které sdílel na svých sociálních sítích. Ve videu s ním o sestrách sexisticky hovoří i Lopraisův mechanik Petr Pokora.

„Poznámky ve videu neměly nikoho provokovat či urazit. Byla bohužel nešťastně zveřejněna komunikace 2 chlapů v soutěžní kabině. Omlouváme se proto všem, kterých se to týká a dotčené výrazy je případně urazily. Jsme tým normálních kluků, kteří v dakarském presu neuhlídali a vypustili nešťastné video bez cenzury,“ napsal na svém facebooku Loprais.

Facebookovým statusem se brzy po zveřejnění jeho videa vyjádřily i obě dívky.

„Fakt, že stále žijeme ve světě, kde je na mladé ženy pohlíženo pouze jako na sexuální objekty a nikoli na plnohodnotné lidské bytosti, nám byl připomenut v místě, kde bychom si to přály nejméně. Na Dakar Rally. Chceme závodit, chceme férově soupeřit a chceme se zlepšovat a učit. Kromě zkušeností jsme si ale odnesly i pocit, že na nás někteří závodníci mohou koukat jako na pouhé ‚kusy masa!‘. Takové chování nemá své místo nejen na profesionální události jako je Dakar Rallye, ale kdekoli ve společnosti. Je to ubohé, nízké a ponižující,“ vzkázaly závodníkovi sestry. Mimo jiné připomněly i fakt, že od oplzlých komentářů ho neodradilo ani to, že jsou nezletilé.

Za Alyyah a Yasmeen Kolocovy se psotavila i Mezinárodní automobilová federace (FIA) a seriál závodů FIA ETRC vydal na svých stránkách striktní stanovisko k celé události. "Takovéto chování a tento typ komentářů nemá místo v motosportu, ani ve společnosti a nesmí a ani nebude tolerováno," stojí v prohlášení a oficiálních stránkách FIA ETRC.

"Celé FIA ETRC stojí plně za Aliyyah a Yasmeen," pokračovala organizace. "V pouhých šestnácti letech je Aliyyah nejmladším účastníkem FIA ETRC v historii a měla impozantní debut v soutěži," vyzdvihla organizace kvality talentované závodnice.

"Rasistické a sexistické komentáře, které se objevily na záběrech z kabiny jiného závodícího týmu nesmí být a nebudou tolerovány. Pro takovouto mentalitu není místo v motosportu ani ve společnosti," zopakovalo FIA ETRC.

