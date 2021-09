VIDEO: Na "předvolební" Romfest do Ústí přišlo 6 tisíc lidí. Romské osobnosti vysvětlovaly důležitost voleb a varovali před Okamurou

Kolem 6000 převážně Romů a Romek se v neděli sešlo na romském festivalu v Ústí nad Labem. Kromě hudby se na pódiu letního kina vystřídaly romské osobnosti, které přítomným připomněly význam letošním voleb do Poslanecké sněmovny, kromě toho se mohli návštěvníci nechat naočkovat proti onemocnění COVID-19 vakcínou Janssen od výrobce Johnson & Johnson.

Obrovským zájmem o festival byl překvapen i jeden z hlavních organizátorů akce Jaroslav Miko. "Byli jsme optimisté, ale takhle velkou návštěvnost přes 6 tisíc lidí jsme nečekali," uvedl Jaroslav Miko, který doufá, že lidé si odnesou především informace o volbách a budou je dále šířit ve svých rodinách.

"Chceme, aby Romové vzali osud do svých vlastních rukou a přemýšleli o své budoucnosti a šli volit," uvedl pro ROMEA TV Karek Karika, předseda Československé romské unie, která akci organizovala. "My neříkáme koho mají Romové volit, ale řekli jsme koho volit rozhodně nemají a to je SPD Tomia Okamury," dodal Karika s tím, že hlavním cílem romského festivalu bylo informovat Romy a Romky o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny a zvýšit tak jejich volební účast.

"To, zda Romové chodí nebo nechodí k volbám, ovlivňuje chování samotných politiků k Romům, jaká stanoviska k nám zaujímají. Pokud politici vědí, že Romové nechodí k volbám, pak o jejich hlasy nemuís usilovat a tím pádem nemusí ani prosazovat jejich zájmy. Pokud Romové začnou chodit ve velkém k volbám, tak je budou muset politici začít brát vážně," dodal pro ROMEA TV Jaroslav Miko.

"Jít volit je velmi důležité především pro budoucnost našich děti," uvedl populární hudebník Bertík Girga, který na festivalu účinkoval.

Podle Cyrila Kokyho, který neúspěšně kandidoval za Pirátskou stranu v posledních volbách do Senátu, je důležité, aby se Romové a Romky angažovali ve volbách a snažili se i kandidovat. "Čím více Romů bude kandidovat, tím lépe, protože my musíme řešit věci s společně s majoritou a ne samostatně, protože to nejde," uvedl pro ROMEA TV Cyril Koky.

V letošních volbám do Sněmovny, které se uskuteční 8. a 9. října, kandiduje celkem 22 volebních seskupení. Je jich zhruba o třetinu méně než při minulých volbách před čtyřmi roky. Jediná zaregistrovaná romská politická strana, Romská demokratická strana (RDS), v letošních volbách nekandiduje.

