VIDEO: Několik desítek Romů protestovalo v Sokolově v souvislosti s útokem fotbalových chuligánů na místní Romy

Několik desítek Romů se v neděli 25. 7. 2021 sešlo v Sokolově na protestním shromáždění kvůli pátečnímu napadení místních Romů (FOTO: ROMEA TV)

Několik desítek Romů se dnes sešlo v Sokolově na místě, kde v pátek skupina fotbalových fanoušků napadla několik Romů, mezi nimi i děti. Shromáždění svolala nově zakládaná romská politická strana Roma Luma. Romové v projevech kritizovali rasismus v České republice a páteční zásah policistů, kteří podle nich chránili útočníky. Několikrát v projevech zaznělo, že i Romové jsou v České republice doma a volalo se také po jednotě všech Romů. První romská internetová televize ROMEA TV vysílala shromáždění v přímém přenosu.

ZÁZNAM SHROMÁŽDĚNÍ

Protest moderoval Pavel Krtek, který hned na začátku vyzdvihl činnost neziskových organizací, které podle něj pomáhají v různých oblastech Romům a Romkám a vzápětí předal slovo Emilu Voráčovi z neziskové organizace Khamoro. Voráč připomněl případ z Českých Budějovic, kde bylo také napadeno romské dítě a útočníci byli i díky neziskovým organizacím odsouzeni.

"Osmdesát procent obyvatel ČR nás nemá rádo bez rozdílu. Je jim jedno jestli jde o vzdělané Romy nebo nevzdělané. Jde o to, že jsme Romové, a proto nás nenávidí," uvedl ve svém projevu Emil Voráč. "Pokud mají stejný cíl neromové nebo neromské organizace, přivítejme to a spolupracujme s nimi. Potřebujeme jejich podporu, potřebujeme aby se společně s námi tady scházely neziskové organizace, politici, prostě každý, kdo žádá spravedlnost. Nikoho neodrazujme," řekl Voráč. "Rasismus se stupňuje a je potřeba ho eliminovat," řekl na závěr Emil Voráč, který zároveň všem přítomným poděkoval za účast.

Luboš Oláh pak připomněl celý incident a představil přítomným ženu, které útočící fotbalový fanoušci zlomili ruku. "Už dost násilí, už dost ponížení. Máme zde své kořeny a my jsme tady také doma," řekl v projevu Luboš Oláh. "My jsme doma, my jsme doma," odpověděli skandováním Romové a Romky.

"Nesnáším slovo majorita, nechci aby takto byl někdo označován, že je nad námi povýšený. Jsme také lidé a jsme hrdí Romové. Je potřeba ukázat, že jsme tady také doma, je potřeba ukázat, že jsme tady stavěli silnice a mosty," uvedl v projevu Marco Cavali, jeden ze zakladatelů Roma Luma, který zároveň volal po romské jednotě. "Musíme bránit naše děti, protože příště mohou napadnout i vaše děti," uvedl na závěr svého projevu Cavali.

Místní Rom, František Karička, jehož otec byl jedním z napadených, uvedl, že útočníci nebyli ze Sokolova a vyzval ostatní Romy, aby zachovali klid a neřešili současnou situaci svaly, ale hlavou. "Je třeba to řešit právní cestou. Potřebujeme, aby to řešil advokát," řekl Karička.

Jeho otec, který byl napaden, pak v emotivním projevu kritizoval i organizátory protestu, kteří ho prý nechtěli nechat mluvit. "Mě tady málem umlátili i já mám právo tady mluvit," řekl a popsal své pocity během napadení.

Na něj pak navázal další z napadených Romů, který kritizoval některé přihlížející Romy, kteří podle něj napadeným nepomohli a incident pouze natáčeli na telefony. "Chcete se zviditelnit? Na čem. Nikomu tím nepomůžete," uvedl.

Jan Červeňák z Roma Luma pak staršímu napadenému Romovi podal ruku a vyjádřil mu respekt. "Pokud se podobný incident stane někde jinde, pojedeme i tam. Musíme dát jasný vzkaz všem bílým rasistům: Budeme všichni tam, kde nás budete mlátit. Nenecháme si to líbit. Nebudete nám mlátit děti, nebudete nám mláti táty," řekl Jan Červeňák, který vyzval ke spolupráci všech Romů a romských spolků.

Na shromáždění dorazila i skupinka Romů z Brna. "Nelíbí se nám co se stalo, nesouhlasíme s tím a přijeli jsme vás podpořit," řekl brněnský Rom.

Po jednotě Romů volala i Romka ze Sokolova. "Musíme bojovat jako celek, pokud se začneme rozdělovat, nikam to nedotáhneme. Musíme to dělat v zájmu našich dětí," řekla v projevu Romka, která uvedla, že zákony v ČR jsou dělány pro českou elitu a ne pro Romy. "Jsou zde dostatečné důkazy, že Romové byli tady v Sokolově napadeni a policie by se tím měla zabývat. není možné, aby agresory policie chránila," uvedla řečnice.

Policie na Sokolovsku nadále vyšetřuje incident, při kterém skupina mladých agresorů napadla místní Romy. Podle informací zpravodajského serveru Romea.cz útočili na Romy fotbaloví chuligáni, například příznivci pražské Slavie. Krom samotného incidentu se tamní Odbor vnitřní kontroly zabývá i samotným chováním policistů, kteří se na místě měli nevhodně chovat k Romům. Podle nich policisté například přiložili jedné z žen k hlavě služební pistoli, nebo se posměšně vyjadřovali k Romům, kteří prý berou sociální dávky,