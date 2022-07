VIDEO a FOTO: Přelomový okamžik! V Letech u Písku byla zahájena demolice vepřína

V Letech u Písku symbolicky začala 22. 7. 2022 demolice vepřína, který stál v místě koncentračního tábora pro Romy (FOTO: Soňa Kalejová)

Jako přelomový okamžik, označila ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová dnešní den, kdy byla symbolicky zahájena demolice vepřína v Letech u Písku, v jehož místě stál za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. První romská internetová televize ROMEA TV vysílala začátek demolice v přímém přenosu.

Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury: "Dnešní den je pro nás přelomový okamžik. Dlouho jsme se na něj chystali."

"Dnešní den je pro nás přelomový okamžik. Dlouho jsme se na něj chystali. Jsem velmi ráda, že Muzeu romské kultury byla dána čest, abychom to tady budovalo, to také nebylo vůbec jasné. Je to obrovský závazek a není to jednoduché, protože výstavba budoucího památníku je velmi nákladná, ale věřím, že nás podpoří nejenom norská strana, ale i Česká republika, skrze ministerstvo kultury tu podporu máme," řekla Horváthová.

"Jsme teprve na začátku, ale tento začátek je zásadní. Demolice je nezbytně nutná k tomu, aby na místě bývalého tzv. cikánského tábora, fakticky koncentračního mohl být vybudován důstojný památník k uctění obětí holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Doufám, že je nás většina, kteří vnímají, že dnešní den je zásadním milníkem pro romskou historii," doplnila Jana Horváthová.

Podle ministra kultury Martina Baxy je vybudování památníku v Letech jedna z mezinárodně významných aktivit vlády. "Po letech přešlapování na místě se dnes konečně začala myšlenka přetavovat v konkrétní činy. První krok učinil můj předchůdce Daniel Herman, kterému se podařilo prosadit vykoupení vepřína státem. Jsem moc rád, že se mně a týmům Ministerstva kultury a Muzea romské kultury podařilo najít finanční prostředky a cestu k řešení, a díky tomu zde můžeme dnes být," uvedl Baxa.

Bourání dnes začalo symbolicky, když politici a další přítomní odebrali z hromádky betonové kvádříky, které symbolizovaly jednu z budov. Čeněk Růžička pak s dalšími vzal krumpáč a symbolicky ho zaťal i do jedné z budova vepřína. Kladivy pak přítomní rozbili okna jedné z hal.

VIDEO

Firma zahájí přípravné práce 25. července, pak se bude bourat. Náklady na demolici odhadoval stát původně na 110 milionů korun, které vyčlenil. Bourání nakonec ale vyjde jen na necelých deset milionů, protože díky rostoucím cenám stavebních materiálů je o ně velký zájem.

"Jen kovy na střechách budov jsou za desítky milionů korun." řekl Baxa. Ten se dnes, stejně jako při květnovém pietním aktu v Letech omluvil za politiky různých stran, kteří dříve "temný příběh" Letů ignorovali či znevažovali.

Vepřín by měl být zbouraný do konce listopadu, krajní termín je konec roku. Nabídku na demolici areálu podalo 17 zájemců. Zakázku získala společnost AWT rekultivace. Stát koupil vepřín před čtyřmi lety.

Dnes si mohli lidé naposledy areál vepřína prohlédnout i za přítomnosti pamětníků a aktivistů.

FOTOGALERIE

Stavba památníku bude stát přes sto milionů Kč. Část by měly uhradit norské fondy a část stát. Muzeum chce příští rok zpřístupnit areál. Bude hotová první etapa, jejíž náklady by měly z velké části hradit norské fondy.

"To má být budova návštěvnického centra se stálou expozicí a rekultivace pietního místa, těch provizorních hrobů. U (nákladů) památníku se pohybujeme někde přes sto milionů korun, on celý ten areál je obrovský, přes sto tisíc metrů čtverečních, i celá rekultivace a osázení prostoru lesem jsou náročné," řekla ředitelka. Sazenice stromů daruje muzeu Karel Schwarzenberg, dodala.

Vepřín, který byl v provozu od 70. let 20 století až do jara 2018, stojí na místě bývalého pracovně kárného a posléze sběrného tábora. Od srpna 1942 se stal areál v Letech u Písku (stejně jako jeho obdoba v Hodoníně u Kunštátu) tzv. cikánským táborem, v němž byly na rozdíl od dvou předchozích typů zařízení vězněny v nelidských podmínkách celé romské rodiny – došlo tak ke změně na tábor koncentrační. Tzv. cikánským táborem I – Lety prošlo 1309 osob, z nichž nejméně 326 zde zahynulo. Většinu těchto obětí tvoří děti. V roce 1943, bezprostředně po hromadných transportech mužů, žen i dětí na téměř jistou smrt do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau, byly budovy tábora srovnány se zemí a spáleny.

ZÁZNAM