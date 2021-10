VIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

Organizace Romodrom letos oslavila 20 let. Za dobu svého působení v oblasti poskytování sociálních služeb pomohla s řešením těžké životní situace už mnoha jednotlivcům i rodinám. Kromě sociálního poradenství, podpory bydlení a zaměstnanosti, řešení dluhů nebo terénních programů se Romodrom zaměřuje i na vzdělávání dětí.

Organizace vznikla v Praze, dnes už však působí ve všech krajích ČR. Na začátku stála nezlomná snaha zakladatelky a dlouholeté ředitelky Marie Gailové pomáhat potřebným. „Začala jsem pracovat jako terénní sociální pracovnice na Praze 22, kde jsem se poprvé zasadila o zrušení ghetta. Tehdy jsem si řekla, že je potřeba dělat daleko víc,“ vzpomíná Marie Gailová v rozhovoru pro ROMEA TV na impuls, který ji vedl k založení vlastní organizace.

„Vězeňský program vznikl díky mému prvnímu klientovi z Prahy 22, za kterým jsem jela do věznice. Zjistila jsem, že je také potřeba něco dělat pro vězně, protože nemají práci a měli by posílat domů nějaké peníze. Tak jsme založili truhlářskou dílnu a dali jsme práci vězňům ve Vinařicích,“ přibližuje Gailová.

Dalším úspěšným a mediálně známým projektem je Housing First, díky kterému mohou sociálně vyloučení nebo lidé bez domova získat bydlení. Romodrom za něj letos spolu se spolkem Nová možnost získal prestižní evropské ocenění od Feantsa – Working Together to End Homelessness in Europe. „Za mě je oblast bydlení základní potřebou. V České republice jsou v bydlení velké překážky a právě proto, že jsme v této oblasti úspěšní, to k Romodromu přitahuje velkou pozornost,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV výkonný ředitel Nikola Taragoš.

„Pozornost ale není důležitá. Pro mě je důležité, že jsme skutečně lidem, kteří tu potřebu mají, schopní a ochotní pomoci,“ vysvětluje Taragoš. Svou dvacetiletou existenci organizace oslavila společně s veřejností ve Žlutých lázních. Podívejte se, jak zářijové oslavy probíhaly.