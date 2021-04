VIDEO: Romskou historii, hudbu, literaturu, jazyk i výtvarné umění představují nástěnné školní obrazy

Romská historie, literatura, hudba nebo umění - témata, která nejsou součástí běžné výuky na českých školách. Organizace Cesta do školy ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně vytvořili nástěnné školní obrazy, které mají žákům Romy přiblížit.

Šest nástěnných školních obrazů se zaměřuje na romskou historii, hudbu, literaturu, jazyk i výtvarné umění. Obsah nástěnných školních obrazů je odborně zpracován pro děti a mládež druhého stupně základních škol.

„Žáci se mohou dozvědět z obsahu šesti nástěnných školních obrazů o romské historii od počátku putování Romů až do 19. století, dále o historii Romů v období let 1918 až 1945, tedy i o romském holokaustu. Dále pak informace o romském jazyce, hudbě u nás i ve světě, o výtvarném umění Romů, a o literatuře romských autorů,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV Lubomíra Oláhová z organizace Cesta do školy.

Muzeum romské kultury, které zapůjčilo obrázkový a dokumentační materiál a také se textově podílelo na tvorbě těchto plakátů, vidí potenciál této didaktické pomůcky v jejím atraktivním zpracování a jednoduchosti zařazení do školního prostředí.

“Školní obrazy s romskou tematikou vnímáme jako velmi dobře využitelné u všech českých základních škol - nejen těch, kde je zastoupení romských žáků," uvedlo pro ROMEA TV Muzeum romské kultury.

"Plakáty mají ambici žáky i učitele vzdělávat ve školních osnovách dosud opomíjené romské historii a kultuře, a to poměrně atraktivním způsobem, protože sofistikovaně využívají metody vizualizace. Jsou vhodně rozdělené dle nadřazených tematických celků, dají se tedy prezentovat jak odděleně, tak v kompletním souboru. Vnímáme také, že obsahují byť základní, ale pro podpůrné využití ve školách dostačující penzum zhuštěných klíčových faktů. Učitel tudíž nutně nemusí dohledávat informace," dodalo muzeum.

"Plakáty přináší informace k lepší znalosti etnika, mohou být bezpochyby prostředkem podpory vztahu romského žáka a učitele a nabourávat mezikulturní neznalosti či stereotypy,” myslí si představitelé Muzea romské kultury v Brně.

Nástěnné školní obrazy s romskou tematikou jsou v tuto chvíli umístěny i ve třech muzeích. V Muzeu romské kultury v Brně, v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze a Muzeu Komenského v Přerově.

“Školní obrazy, které by se věnovali etniku v rámci našeho státu to tu nebylo. Začali vycházet obrazy po roce 1989, ale ty se věnovali z částí holokaustu a tam je zahrnut i romský holocaust. Takže Romové zde byli připomínání pouze v kontextu s holokaustem. Poprvé v českých dějinách a v českém školství se obrazy věnují Romům ne z pohledu obětí, ale z pohledu etnika které má svou kulturu a historii,” řekla pro ROMEA TV Jarmila Klímová, kurátorka Muzea Komenského v Přerově, které se zabývá historií školství a pedagogiky a vývojem školních obrazů jako učební pomůcky.

Díky sponzorskému daru a za pomoci organizace Slovo 21 se obrazy dostaly také do devíti dětských domovů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

“Oslovila nás organizace Cesta do školy, která nám nabídla obrazy s romskou tématikou. Obrazy jsme chtěli použít, protože mezi našimi dětmi jsou i děti romské. Umístily jsme je v prostorách chodby u vstupu do budovy, protože tudy prochází i veřejnost a tudíž si každý může přečíst něco o romské historii, kultuře i umění,” říká Alena Urbášková z Dětského domova Šance.

Cesta do školy bude nadále oslovovat české základní školy, aby tyto obrazy zařadily do své výuky. Učitelé budou moci absolvovat akreditovaný kurz, který jim pomůže s metodikou využití těchto obraz.