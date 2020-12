Vláda chce snížit evropské finance na sociální služby o miliardy. Neziskové organizace s tím nesouhlasí, kvůli COVIDu roste poptávka například po dluhovém poradenství

Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)

Tři desítky organizací na podporu lidí v nouzi, opuštěných dětí, rodin v tísni či seniorů protestují proti plánu vlády přesunout pro příští období do infrastruktury část peněz z Evropské unie na sociální projekty. Poukazují na to, že sociální služby budou kvůli koronavirové epidemii a krizi víc potřeba a škrty by dostupnost podpory a pomoci omezily. Zástupci několika organizací a asociací to řekli na úterní tiskové konferenci. Chtějí o rozdělení evropských peněz jednat s vládou.

Česko by mohlo v letech 2021 až 2027 z EU získat ze tří fondů přes 19,5 miliardy eur, tedy přes půl bilionu korun. Evropskému sociálnímu fondu (ESF+) mělo připadnout asi 2,7 miliardy eur. Vláda z něj plánovala miliardu eur přesměrovat do infrastruktury. O zbývající 1,7 miliardy se měla podělit ministerstva školství a práce.

Resortu práce tak mohla podle původního návrhu ministerstva pro místní rozvoj v operačním programu Zaměstnanost zůstat miliarda eur, tedy pod 27 miliard korun. V nynějším sedmiletém období to bylo jednou tolik.

Podle Ivy Kuchyňkové z Charity ČR by částka nemusela klesnout na miliardu, ale jen na 1,4 miliardy eur.

„Nesouhlasíme s tím, že vláda určila resortům, aby připravovaly krácené alokace. Nebylo to projednáno v širším spektru odborníků, kteří se problematikou fondů zabývají. Rádi bychom, aby celá částka 1,6 miliardy eur šla do pomoci a podpory lidem této země, ne do správy a infrastruktury,“ uvedla Kuchyňková.

Případné krácení sumy na sociální projekty z 1,6 na 1,4 miliardy eur představuje v přepočtu asi šest miliard korun.

„Za to krácení si postavíme šest kilometrů dálnice nebo zaplatíme obrovské portfolio služeb pro obyvatele. V infrastrukturních projektech je to plivnutí do moře, v sociální oblasti je to klíčová věc,“ uvedl Jan Černý z organizace Člověk v tísni. Zmínil, že například výrazně vzrostla poptávka po dluhovém poradenství. Exekuce už před koronavirovou krizí mělo na 700 tisíc lidí.

Organizace žádají také přehodnocení nastavení financování a spoluúčasti. Uvedly, že pokud by měly peníze dostávat až zpětně, nemohly by projekty realizovat. Požadují zálohy předem. Nesouhlasí také s vyšší spoluúčastí. Upozorňují na to, že menší organizace a obce by na evropské peníze nedosáhly.

Proti vládním plánům se ohradilo 33 organizací. Vedle Charity ČR a Člověka v tísni k nim patří i Asociace Dítě a rodina, Platforma pro sociální bydlení či Asociace organizací v oblasti vězeňství. Zástupci organizací se obrátili na premiéra Andreje Babiše (ANO). Usilují o jednání.