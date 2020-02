MPSV navrhuje prodloužení povinné školní docházky jako jedno z opatření proti chudobě

Sídliště Janov v Litvínově (Ilustrační FOTO: Google Maps)

Andrej Babiš (ANO) novinářům po čtvrteční návštěvě poničeného sídliště Janov v Litvínově řekl, že vláda diskutuje o možném prodloužení povinné školní docházky. Je to jedna z myšlenek, která je součástí 15 opatření proti chudobě navrhovaných ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). V problémových a sociálně vyloučených lokalitách, kam patří i Janov, děti podle různých statistik v mnoha případech nedokončí ani základní vzdělání.

"Jsem toho názoru, že prodloužení povinné školní docházky z 15 na 18 let věku nepřinese žádný efekt, pokud se podíváte na konkrétní studie," řekl novinářům ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle ministra je důvodem předložení návrhu MPSV ten, že někteří žáci odchází s neukončeným základním vzděláním na úřady práce. "Ten problém se nemá řešit od 15 do 18 let věku," uvedl Plaga. Podle něj by se pozornost měla zaměřit na zpřístupnění předškolního vzdělávání.

Ředitel agentury pro sociální začleňování David Beňák uvedl, že problém se vzděláváním je v celém Ústeckém kraji. "Na úrovni školy o nějakých opatřeních víme, že by mohla fungovat, jsou to například sociální pracovníci ve školách," řekl. Dodal, že důležitou roli hraje i seznamování dětí s možným budoucím povoláním.

Babiš v Litínově uvedl, že chce donutit vlastníky vybydlených či poničených panelových domů, aby plnili své povinnosti a o své nemovitosti a obyvatele domů se začali starat. "Musíme vymyslet nějakou legislativu, abychom to řešili," dodal.

Ve čtvrti Janov chce město postupně zbourat čtyři prázdné paneláky, které vykoupilo za 1,4 milionu korun od společnosti CPI Byty. Zastupitelé očekávají, že demolice pomohou zabránit přílivu nežádoucích nájemníků.

Sídliště Janov bylo vystavěno v 70. letech minulého století jako moderní bydlení hlavně pro obyvatele vesnic, které zanikly kvůli těžbě uhlí. V 90. letech město prodalo bytové domy při privatizaci a noví vlastníci do nich začali stěhovat zejména chudé a celkově sociálně slabé nájemníky. Sídliště je častou zastávkou tuzemských politiků, kteří přijedou do Ústeckého kraje.