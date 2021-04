Vojta Lavička v diskuzním pořadu ke Sčítání 2021: Proč se Romové nehlásí ke své národnosti

Do 11. května probíhá sčítání lidu, domů a bytů. Je to mimo jiné jedinečná příležitost se dobrovolně podle svého uvážení přihlásit ke své národnosti. Proč je důležité se přihlásit k romské národnosti? A jak to může ovlivnit politiku státu a život ve městě, ve kterém žijete?

ROMEA TV přináší část debaty ke Sčítání 2021, které se účastnili vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, publicista Vojtěch Lavička a ředitel platformy RomanoNet Michal Miko.

„Od první Gabalovy zprávy, která ukázala, že třetina Romů je v potížích, se všichni začali bavit o Romech pouze jako o sociální skupině lidí, kteří žijí v ghettech. Ty dvě třetiny Romů, kteří tam ve skutečnosti nežijí, tak ty stát najednou nevidí jako Romy. Nevidí je jako přínos pro společnost, vidí jen Romy, kteří jsou problémem, a které je potřeba řešit,“ uvedl v debatě Lavička.

Podle něj je zásadní chybou státu a většiny politiků, že Romy vidí pouze jako sociální skupinu, žijící na okraji společnosti, která je problematická a měla by se integrovat. Je podle něj pak naivní očekávat, že takto se budou všichni hlásit ke své národnosti.

„To je tou soustavnou dehonestací. Rom je outsider společnosti, který má procházet podél zdi a moc nebýt viděn, a to má velký vliv na přihlášení se k národnosti. Navíc každý výrok politika týkající se Romů je velmi sledovaný samotnými Romy, protože je to utvrzuje v tom jejich názoru, že je vlastně do té společnosti Češi nechtějí,“ myslí si také Lavička.

Sám má v úmyslu se opět k romské národnosti přihlásit a věří, že tak učiní co největší počet Romů žijících v ČR.

Sčítání lidu, domů a bytů potrvá až do 11. května. Lidé mohou sčítací formulář vyplnit elektronicky nebo papírovou formou. Pokud se lidé nesečtou online, musí od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Spolu s odpovědní obálkou je možné ho dostat od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty.

Elektronický formulář je k dispozici také v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině.

Pokud hledáte odpovědi na tyto i další otázky související se sčítáním lidu, pusťte si náš speciál – vše potřebné se z něj dozvíte.