VOLBY 2021: Kompletní návod jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny se konají již tento pátek 8. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. Přinášíme souhrn důležitých informací pro voliče a návod, jak volit.

Kdo může volit

Volit může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči jsou zapsání ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů. Volič může hlasovat pouze osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky

Nejpozději do 5. října vám měli do vaší schránky přijít hlasovací lítsky. Lístky jsou v modré obálce a na obálce je napsáno kam máte jít volit, tedy adresa volební místnosti a číslo volebního okrsku.

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. V letošních volbách kandiduje 22 uskupení.

Volební místnosti

Adresu volební místnosti tedy najdete na modré obálce. Pokud by vám však volební lístky z nějakého důvodu nepřišli do schránky nic se neděje. Klidně jděte volit, volební lístky vám musí dát i ve volební místnosti. Adresu volební místnosti najdete také na oficiálních webových stránkách své obce. Tato informace tam musí být povinně zveřejněna.

Volební místnosti jsou většinou v základních školách, v těch menších městech třeba na místních úřadech apod. Ve větších městech, například v Praze, Brně nebo Ostravě může být v jedné budově, například ve škole, více volebních místností. Tu svou najdete jednoduše podle adresy bydliště. Takže název vaší ulice a číslo volební místnosti bude například vyvěšen na vstupních dveří od budovy.

Ve volební místnosti se musí každý volič prokázat komisi platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, jinak mu nebude hlasování umožněno. Po prokázání totožnosti dostane volič prázdnou šedou obálku s úředním razítkem.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Pokud máte vložený volební lístek v obálce, pak již stačí vhodit před zraky volební komise obálku s hlasovacím lístkem do připravené volební schránky.