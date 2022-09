Výroky o střílení Romů poděbradského starosty jsou trestným činem. Státní zástupce stíhání podmíněně zastavil, protože se pachatel přiznal a daroval peníze

Jaroslav Červinka (FOTO: https://www.starostove-nezavisli.cz/)

Podle policie se starosta Jaroslav Červinka dopustil trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, když na jednání zastupitelstva pronesl, že by bylo Romy "lepší zastřelit". Informaci zveřejnil server Aktuálně.cz s tím, že státní zástupce jeho trestní stíhání podmíněně zastavil, protože se starosta ke skutku doznal a poslal obětem trestných činů dar ve výši 30 tisíc korun.

Poděbradský starosta na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o někdejší důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. "Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy," řekl. Za svá slova se Červinka omluvil.

V červenci, když se výroky starosty dostaly na veřejnost, se případem začala zabývat mladoboleslavská policie.

"V dané věci, na základě provedení nezbytných policejních úkonů, sdělili následně kriminalisté 62letému muži ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod," řekla Aktuálně.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Spis byl podle serveru následně předán státnímu zastupitelství v Nymburce a žalobce v polovině srpna rozhodl, že trestní stíhání starosty podmíněně odloží.

"Přihlédl zejména k doznání dotčené osoby, její dosavadní bezúhonnosti a složení finanční částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti," uvedla podle Aktuálně.cz policejní mluvčí a serveru to potvrdil i nymburský státní zástupce Štěpán Brunclík.

Jaroslav Červinka původně vedl kandidátku do komunálních voleb hnutí STAN, ale po rasistických výrocích ho oblastní sdružení STAN Nymburk vyzvalo k odstoupení z kandidátky. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že pokud Červinka neodstoupí z kandidátky, odvolá ho z ní. Dozorčí rada hnutí podala také podnět na pozastavení Červinkova členství ve STAN.

V reakci na tyto kroky Červinka z kandidátky STAN odstoupil a vytvořil novou kandidátku s názvem Nezávislí kandidáti Poděbrady. Na ní se však objevili členové další vládní strany, tentokrát KDU-ČSL. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka protiromské výroky Jaroslava Červinky sice odsoudil, ale zároveň uvádí, že nejde o kandidátku KDU-ČSL a je to volba samotných členů.