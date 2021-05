Nové Romano voďi: Neuvěřitelný příběh Alfrédy Markowské, zachránkyně romských a židovských dětí před nacisty, psycholožka Andrea Tibenská nebo František Lízna, in memoriam

Romano voďi 3/2021

„Zemřu začátkem srpna, pomůže mi svatá Kateřina,“ nechal se před lety slyšet páter a chartista František Lízna. Svatá Kateřina však nepočítala s covidem, na který zemřel v březnu. Pan Lízna nám několik posledních let posílal do redakce pozdravy. Byl jediným člověkem, se kterým jsem si ještě vyměňovala dopisy – ty pěkně postaru psané na papír. Zmiňoval, že mu ubývají síly. Ta hlavní – jeho nekonečná láska k lidem, ho však neopustila nikdy. „Zosobňoval a zcela samozřejmě žil až příliš mnoho hodnot, o kterých my ostatní jen mluvíme,“ píše v páterově portrétu Alena Scheinostová.

Další vzácnou osobnost představujeme v rozhovoru, ke kterému naše pozvání přijala psycholožka a psychoterapeutka Andrea Tibenská. V rubrice Profil tentokrát vystupují hosté hned dva – mladý talentovaný kytarista Milan Angelo Novák a jeho otec Petr, rovněž známý hudebník. U romské hudby jsme zůstali i v kultuře – etnografický snímek Romská píseň v proudu času autorů Zbyňka Andrše a Milana Durňaka přibližuje ve své recenzi Jan Dužda. K letošnímu Mezinárodnímu dni Romů prostřednictvím našich stránek popřáli herci Václav Neužil a Halka Třešňáková.

Sira Nicolase Wintona, o jehož příběhu záchrany stovek českých dětí vypráví v obrazech nová kniha výtvarníka Petra Síse, zná jistě už každý. Příběh Alfrédy Markowské, přezdívané „Babička Nońcia“, ale nejspíš slyšel jen málokdo. Neobyčejná žena, která před nacisty zachránila nejméně padesát romských a židovských dětí a která jako první z Romů v historii Polska obdržela vyznamenání z rukou prezidenta republiky, nás navždy opustila na začátku roku ve věku 94 let.

