Zahajuje další fáze sčítání, lidé se mohou sečíst i přes papírový formulář, stále je možné sečíst se přes internet

Listinné sčítání (Ilustrační FOTO: Český statistický úřad)

Dnes začíná sčítání lidu přes papírový formulář. Lidé ho získají od sčítacího komisaře nebo na většině pošt, kde byla zřízena kontaktní místa pro sčítání. Jejich pracovníci poradí s vyplněním formuláře a zodpoví případné dotazy. Lidé musí vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdat na poště nebo vhodit do poštovní schránky do 11. května. Zároveň je stále možné sečíst se přes internet. Sčítání je povinné pro všechny obyvatele. ČR jich má zhruba 10,7 milionu, on-line se zatím sečetlo zhruba šest milionů lidí. Elektronické sčítání začalo v sobotu 27. března.

Dnes začnou sčítací komisaři roznášet papírové formuláře do domácností, které se nesečetly on-line. Oznámení, kdy dorazí, začali ve středu umisťovat na domy. V daný termín se dostaví ve čtyřhodinovém intervalu. Z důvodu ochrany zdraví a s ohledem na současnou situaci s covidem-19 budou komisaři předávat formuláře před domem. Pokud lidi nezastihnou, začne druhé kolo doručování podle generálního ředitele České pošty Romana Knapa po 30. dubnu. Termín si není možné vybrat ani ho měnit.

VIDEO

Pošta vyškolila 10.000 komisařů. "Nejsou to pošťáci, nejsou to listovní doručovatelé, na které jsou lidé zvyklí. Jsou to speciální lidé, dedikovaní na tuto činnost," uvedl Knap. Podotkl, že úkolem komisařů není pomáhat s vyplněním či kontrolovat, zda se lidé už sečetli elektronicky. Kdo na danou adresu dorazí, se dá zjistit na adrese www.scitani.ceskaposta.cz. Komisaři budou mít průkaz se svou fotografií a logem pošty a ČSÚ. Ti, co se i nadále plánují sečíst on-line, formulář přebírat nemusí.

Formuláře si lidé mohou vyzvednout i v osmi stovkách pošt a na všech krajských správách Českého statistického úřadu. "Pro vydání formuláře je třeba sdělit adresu, kde bydlíte, a případně i číslo bytu. Na kontaktním místě sčítání lze vyzvednout listinný sčítací formulář i pro jiné osoby. I v takovém případě platí, že je třeba uvést adresu obvyklého bydliště a případně číslo bytu osoby či domácnosti, které formulář vyzvedáváte," uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

On-line fáze sčítání měla původně skončit 9. dubna, ale kvůli technickým potížím na začátku sčítání se ji ČSÚ rozhodl prodloužit do 11. května, dokdy musí lidé odevzdat i papírový dotazník. První výsledky by mohli statistici zveřejnit na přelomu letošního a příštího roku.

Podle údajů k pátku ČSÚ dostal od začátku sčítání 2,9 milionu vyplněných elektronických formulářů, to je podle něj přibližně šest milionů sečtených lidí. Mluvčí sčítání Jolana Voldánová uvedla, že mezi krajskými městy jsou nejaktivnější Pardubice před Jihlavou. Naopak mezi malých obcemi s několika desítkami bytů jsou na tom nejlépe Říčky v Orlických horách, Vísky na Plzeňsku a Podhradí nad Dyjí na Znojemsku.

NÁVOD, JAK SE SEČÍST ELEKTRONICKY